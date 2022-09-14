Вересень, 14 в 16:11

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що через продовження військових дій на Україну чекає дефіцит держбюджету на рівні $38 млрд у 2023 році.

– Проєкт держбюджету-2023 за умов війни, безумовно, незбалансований. Фактичний дефіцит становить близько $38 млрд. Його ми фінансуватимемо за допомогою наших партнерів та за допомогою військових облігацій. Це два джерела, крім надходжень від податкової та митниці, – повідомив він.

Прем’єр уточнив, що уряд подасть до парламенту проєкт держбюджету вже сьогодні, його було прийнято одноголосно напередодні.

Шмигаль заявив, що на гроші міжнародних партнерів та через військові облігації покриють $4 млрд. Також по 1 млрд щомісяця проситимуть у ЄС, 12 млрд хочуть отримати від Міжнародного валютного фонду і по 1,5 млрд на місяць – від Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

Державі доведеться відмовитися від капітальних витрат, а держапарат скоротять на 25%, а от на армію не шкодуватимуть грошей.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом буде зареєстровано у Верховній Раді та розпочнеться його розгляд у профільному комітеті.

Проєктом передбачили витрати на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.