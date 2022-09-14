Сентябрь, 14 в 16:11

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что из-за продолжения военных действий Украину ждет дефицит госбюджета на уровне $38 млрд в 2023 году.

– Проект госбюджета-2023 в условиях войны, безусловно, несбалансирован. Фактический дефицит составляет около $38 млрд. Его мы будем финансировать с помощью наших партнеров и с помощью военных облигаций. Это два источника, кроме поступлений от налоговой и таможни, – сообщил он.

Премьер уточнил, что правительство подаст в парламент проект госбюджета уже сегодня, он был принят единогласно накануне.

Шмыгаль заявил, что на деньги международных партнеров и через военные облигации покроют $4 млрд. Также по 1 млрд ежемесячно будут просить у ЕС, 12 млрд хотят получить от Международного валютного фонда и по 1,5 млрд в месяц – от Соединенных Штатов.

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Государству придется отказаться от капитальных расходов, а госаппарат сократят на 25%, а вот на армию жалеть денег не будут.

Напомним, 13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде, и начнется его рассмотрение в профильном комитете.

Проектом предусмотрели расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.