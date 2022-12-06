Грудень, 06 в 17:01

У Державній податковій службі пояснили, які суми не включаються до складу доходу фізичної особи-підприємця (ФОП), платників єдиного податку першої-третьої груп.

Про це йдеться у законі №1914. Зокрема, згідно з п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України до складу доходу не включаються:

податок на додану вартість;

фінансова допомога, надана на поворотній основі, отримана та повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

гроші цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів;

кошти (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг), платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг) внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;

податок на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів;

надмірно сплачені податки та збори, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Також це стосується безкоштовно наданих (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо:

Зараз дивляться

товари на день укладення договору про закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом міністрів: товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я коштами державного бюджету, передбачених для виконання програм з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них ФОП зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення.

Також до складу доходу ФОП не включаються гроші, що надійшли як одноразова матеріальна допомога застрахованим особам коштами державного бюджету.