Продаж житла в Україні за час війни зменшився у 4,6 рази – Фонд держмайна

Грудень, 28 в 12:14

З 24 лютого до 12 грудня 2022 року українці (лише фізособи) продали 52 605 різноманітних об’єктів нерухомості, що 4,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2021-го, коли було реалізовано 242 893 будівлі.

Такі підрахунки наводить Фонд державного майна України, який веде Єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких продавці нерухомості сплачують податки.

У ФДМУ кажуть, що левова частка у цих продажах – це житлова нерухомость. Тож, за їхніми даними, за вказаний період цього року покупці придбали 47 023 квартири і житлових будинків. Минулого року – 216 994. Тобто тут теж падіння в 4,6 рази, або на 78,4%.

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Аналітики зафіксували також падіння продажів промислової нерухомості та гаражів – у 4,3 рази (4 622 об’єктів), торговельної нерухомості – у 5,2 разів (502) та адміністративної нерухомості – в 7,9 разів (458).

Фонд держмайна – регулятор ринку оціночної діяльності в Україні. Завдяки його моніторингу у 2022 році вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн.