Заощадження під час війни: куди вигідно вкласти гроші та що варто купувати саме зараз

Жовтень, 26 в 18:33

Повномасштабна війна внесла корективи у питання безпеки власних заощаджень. Валюта, цінні папери та нерухомість – ці три варіанти фінансових збережень раніше вважалися надійними, проте зараз у зоні ризику.

Куди безпечно покласти свої гроші і бути спокійним щодо їхнього збереження, ми запитали в експерта з фінансової грамотності, приватного інвестора Василя Матія.

Нерухомість: від найміцнішого до найбільш вразливого активу

– Нерухомість для українців завжди була таким собі “святим Ґраалем”. Існував навіть негласний вид спорту – заробити на квартиру біля метро. Але в час Великої війни ми переконалися, що нерухомість є не таким вже і надійним активом.

Зараз дивляться

Ми щодня бачимо, як ракета чи дрон-камікадзе можуть влучити у будь-чиє помешкання, а у такому випадку вартість нерухомості різко падає, якщо не зводиться до нуля. Другий фактор – вимушене переселення, через яке ми втрачаємо доступ до цього активу. Третій фактор – нерухомість нині неліквідний актив. Тобто ми не можемо його оперативно обміняти на готівку, тому що є частина заблокованих реєстрів нерухомості, а відтак, і покупців на нього.

Внутрішній ринок нині досить обмежений. Згадаймо, як на початку введення воєнного стану з метою безпеки були заблоковані реєстри нерухомого майна. Відповідно, здійснення угод взагалі було неможливим.

Тому нерухомість нині не “святий Ґрааль”, адже вона не є ліквідною. А в форс-мажорні турбулентні часи, в яких ми зараз живемо – ліквідність активу вкрай важлива. Тобто можливість трансформувати його у ту ж готівку без особливих втрат від вартості.

Заощадження у валюті: плюси і мінуси

– Диверсифікацію, тобто розширення варіантів для заощаджень, завжди варто мати на увазі. Також валюта має бути завжди, а не тільки коли “у повітрі віє небезпекою”. Я б радив потроху купувати, якщо є така можливість. Адже все одно поточні витрати ми здійснюємо у національній валюті.

Очевидно, що через здорожчання і різку зміну курсу валюти може й надалі рости у ціні вся імпортна продукція. Пальне, побутова техніка тощо. Якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися.

Цінні папери: чому варто задуматися кожному

– Останніми роками в Україні активно розвивається культура інвестування у цінні папери. І це невипадково. За статистикою, у західного заможного населення заощадження перебувають саме у цінних паперах.

Якщо говорити про наші українські військові облігації, це можна назвати і благодійністю. Це підтримка ЗСУ, державного бюджету у найбільш екстремальний період для нашої країни. У такому випадку ми зберігаємо свої заощадження і розраховуємо повернути їх у момент закінчення обігу конкретного випуску облігацій.

Іноземні цінні папери: чому це безпечно

– Все актуальнішим стає знайомство з міжнародними цінними паперами на публічному ринку капіталу. Це закриває нам два пункти по диверсифікації і грошовій одиниці. Останніми роками поріг входу, тобто мінімальна вартість акцій, істотно знизилася, достатньо навіть $100. Загалом це ліквідний актив, яким ми швидко можемо скористатися незалежно від місцеперебування.

Чому це безпечно? Перш за все це міжнародний досвід капіталістичних країн з розвиненою економікою, де є фінансово освічені громадяни і інститути, які не порадять своїм клієнтам поганого, адже це їхня репутація. По-друге, ми диверсифікуємо свої заощадження і мінімізуємо ризики. Згадаймо народне прислів’я про те, що не можна тримати всі яйця в одному кошику.

На ці збереження не впливають ані ситуація у державі, ані ситуація з національною валютою. І це максимально ліквідний актив, який ми можемо в будь-який момент обміняти на гроші. Це ж не квартира, яку потрібно продати повністю. Ми можемо продати 10% від наших цінних паперів.

Готівка: іноземна та національна валюта

– По-перше, це ненадійно, тому що фізично готівку можна вкрасти, знищити тощо. По-друге, інфляція особливо критична в поточних ситуаціях, вона є високою й справді гроші згорають, якщо вони не працюють. Тому доцільніше їх тримати у фінансовій системі, яка себе гарно зарекомендувала ще у 2014 році, і зараз, під час повномасштабної війни.

Більше того, провідні банки для захисту цифрових даних перевели свої дата-центри в інші країни, щоб навіть військові дії не могли гіпотетично перешкодити діяльності банків.

Якщо ж є принципове бажання мати “готівкову заначку”, то я б радив подумати про банківську скриньку.

Як пережити нестабільний час для заощаджень

– Ідеально впорається з цим випробуванням людина, яка розвиває фінансову грамотність. Це навик, який можна розвивати все життя. Людина, яка усвідомлює і контролює свої грошові потоки, тобто співвідношення власних доходів і витрат, і забезпечує позитивне сальдо. Тобто коли доходів більше, ніж витрат.

Людина, яка хоча б на базовому рівні розуміє, як оперувати своїми заощадженнями, щоби захистити їх від інфляції. І людина з розвиненим емоційним інтелектом, яка вміє відчувати свої емоції, контролювати їх, щоб потім не розплачуватися своїм часом для поновлення власного бюджету. Тому що гроші – це витрачений час нашого життя на їхнє заробляння.