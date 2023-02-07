Лютий, 07 в 9:40

У вівторок, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це менше на 59 копійок, ніж вчора.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют у банках України 07.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

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