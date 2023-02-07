Євро знову впало у ціні: скільки коштує валюта в банках та обмінниках України
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У вівторок, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це менше на 59 копійок, ніж вчора.
Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.
Який курс валют у банках України 07.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,85
|42,85
|Долар
|39,5
|40
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,50
|43,55
|Долар
|39,80
|40,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,70
|43,20
|Долар
|39,80
|40,35
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,30
|43,45
|Долар
|39,75
|40,25
В обмінниках долар в середньому можна купити за 40,13 грн/$1, а продати по 40,22 грн/$1. Середній курс євро в обмінниках – 42,97-43,19 грн/€1.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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