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Факти / Україна / Економіка

Євро знову впало у ціні: скільки коштує валюта в банках та обмінниках України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро знову впало у ціні: скільки коштує валюта в банках та обмінниках України
Фото: Pexels

У вівторок, 7 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це менше на 59 копійок, ніж вчора.

Курс американського долара залишається 36,57 грн/$1.

Який курс валют у банках України 07.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 41,85 42,85
Долар 39,5 40

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,50 43,55
Долар 39,80 40,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,70 43,20
Долар 39,80 40,35

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,30 43,45
Долар 39,75 40,25
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В обмінниках долар в середньому можна купити за 40,13 грн/$1, а продати по 40,22 грн/$1. Середній курс євро в обмінниках – 42,97-43,19 грн/€1.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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