Лютий, 15 в 23:15

США мають намір упродовж найближчих місяців передати Україні $9,9 млрд бюджетної підтримки, яку раніше затвердив американський Конгрес.

Про це під час брифінгу заявила директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США Дафна Ренд.

– З моменту вторгнення США надали $13 млрд бюджетної підтримки Уряду України, і у взаємодії з Конгресом впродовж наступних місяців ми плануємо надати $9,9 млрд, – сказала вона.

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За її словами, зазначене фінансування буде спрямоване на послаблення дефіциту в бюджеті України, який викликаний повномасштабним російським вторгненням.

Зокрема, надані кошти допоможуть Києву підтримати надання основних послуг для українців й забезпечуватиме роботу лікарень, шкіл, пожежних служб та інших бюджетних установ.

Директорка Офісу міжнародної допомоги Держдепу додала, що Вашингтон продовжить співпрацювати з урядом України, аби “підтримувати його оперативний потенціал та надавати додаткову фінансову підтримку за необхідності”.

Дафна Ренд заявила, що Сполучені Штати також нададуть підтримку для відновлення енергетичного сектору України. Крім того, за її словами, США нададуть гуманітарну підтримку, зокрема, для розмінування українських територій.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, Україна планує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд на фінансування критично важливих видатків.