Лютий, 21 в 16:29

У вівторок, 21 лютого, уряд призначив засновника фонду Повернись живим Віталія Дейнегу на посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новим заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції став Андрій Шевченко.

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Також уряд погодив звільнення Сергія Шурабури з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Нагадаємо, що відсьогодні посаду першого заступника міністра оборони України обійняв Олександр Павлюк.

Раніше він був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.