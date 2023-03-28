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Факти / Україна / Економіка

Україна залучить понад $2,66 млрд гранту від партнерів – куди спрямують гроші

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна залучить понад $2,66 млрд гранту від партнерів – куди спрямують гроші
Фото: Depositphotos

Україна залучить ще понад $2,66 млрд гранту від партнерів, які планують спрямувати на заробітні плати рятувальникам, вчителям, лікарям та іншим.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із посиланням на ухвалені урядом розпорядження сьогодні, 28 березня.

– Сьогодні ухвалили розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США в розмірі $2,5 млрд. Кошти надійдуть через проєкт МБРР, а також Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще $150 млн нададуть інші партнери, – зазначив він.

Прем’єр розповів, що кошти підуть на зарплати українським рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

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