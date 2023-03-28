Украина привлечет более $2,66 млрд гранта от партнеров – куда направят деньги

Март, 28 в 17:55

Украина привлечет еще более $2,66 млрд гранта от партнеров, которые планируют направить на заработные платы спасателям, учителям, врачам и другим.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на принятые правительством распоряжения сегодня, 28 марта.

— Сегодня приняли распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере $2,5 млрд. Средства поступят через проект МБРР, а также Международной ассоциации развития. Кроме того, еще $150 млн предоставят другие партнеры, — отметил он.

Премьер рассказал, что средства пойдут на зарплаты украинским спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.