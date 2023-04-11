Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ціни на продукти після Великодня продовжать зростати, але повільніше – експерт

Великодній кошик 2023
Фото: Depositphotos

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, чому великодній кошик цьогоріч подорожчав на 24% і що буде далі з цінами на продукти.

– Це досить суттєве здорожчання, враховуючи те, що до 24 лютого 2022 року ціни й так були високими через продовольчу інфляцію у світі та дорогі енергоносії, тому насправді зараз ціни максимально високі, та вони можуть і надалі підвищуватися, але нижчими темпами, тобто йдеться про подальше сповільнення споживчої інфляції, – пояснив експерт.

За його словами, ціни не встигають інфляцією, якщо говоримо про продуктову інфляцію та динаміку підвищення номінальних зарплат.

– Тому ми можемо дозволити собі купувати менше їжі. Що складніший продукт в переробці, то менше у нього простору для цінового зниження. Якщо візьмемо сирі продукти – це картопля та інші овочі – ціни можуть зростати і знижуватися. Якщо це оброблені продукти – можуть зростати або бути стабільними, і чекати, поки зарплати наздоженуть їх. Відповідно, вони здешевшають для людей, але не в номінальному вираженні, – додав аналітик.

Тому, за його прогнозами, продукти ще залишаться дорогими для населення, хоча світові тренди показують зниження цін на продовольство.

Зараз дивляться

За даними наукового центру Інституту аграрної економіки, великодній кошик цьогоріч буде дорожчим на 24%. Зокрема, родина з чотирьох осіб в середньому витратить 1 200 грн на харчі для святкового столу.

На вартість домашньої випічки вплинуло різке зростання цін на масло, цукор, яйця та родзинки. Не подорожчали лише борошно та дріжджі. Готова паска обійдеться ще дорожче.

Якщо ж ви захочете додати до столу огірки, помідори, яблука та червоне вино, вартість великоднього кошика зросте до 1 450 грн.

Читайте також
Великдень 2023: у скільки обійдеться паска цього року
паска, Великдень

Великдень, Ціни на продукти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи готує РФ ракетний удар на Великдень: пояснення Повітряних сил ЗСУ
Ракетна атака
На Великдень Епіфаній проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Ціни на продукти після Великодня продовжать зростати, але повільніше – експерт
Перемоги світла, добра та справедливості. Зеленський привітав католиків з Великоднем
Володимир Зеленський
Можна очікувати декілька годин: з Польщі в Україну збільшився потік людей
кордон польща
Ватикан знову поєднав Україну та Росію у хресній ході – реакція посла
Папа Ватикан
Відео
Інтерв'ю Ексклюзив
Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.

Артем Куля, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Ціни на продукти після Великодня продовжать зростати, але повільніше – експерт
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Ціни на продукти після Великодня продовжать зростати, але повільніше – експерт
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь