Ціни на продукти після Великодня продовжать зростати, але повільніше – експерт

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, чому великодній кошик цьогоріч подорожчав на 24% і що буде далі з цінами на продукти.

– Це досить суттєве здорожчання, враховуючи те, що до 24 лютого 2022 року ціни й так були високими через продовольчу інфляцію у світі та дорогі енергоносії, тому насправді зараз ціни максимально високі, та вони можуть і надалі підвищуватися, але нижчими темпами, тобто йдеться про подальше сповільнення споживчої інфляції, – пояснив експерт.

За його словами, ціни не встигають інфляцією, якщо говоримо про продуктову інфляцію та динаміку підвищення номінальних зарплат.

– Тому ми можемо дозволити собі купувати менше їжі. Що складніший продукт в переробці, то менше у нього простору для цінового зниження. Якщо візьмемо сирі продукти – це картопля та інші овочі – ціни можуть зростати і знижуватися. Якщо це оброблені продукти – можуть зростати або бути стабільними, і чекати, поки зарплати наздоженуть їх. Відповідно, вони здешевшають для людей, але не в номінальному вираженні, – додав аналітик.

Тому, за його прогнозами, продукти ще залишаться дорогими для населення, хоча світові тренди показують зниження цін на продовольство.

Зараз дивляться

За даними наукового центру Інституту аграрної економіки, великодній кошик цьогоріч буде дорожчим на 24%. Зокрема, родина з чотирьох осіб в середньому витратить 1 200 грн на харчі для святкового столу.

На вартість домашньої випічки вплинуло різке зростання цін на масло, цукор, яйця та родзинки. Не подорожчали лише борошно та дріжджі. Готова паска обійдеться ще дорожче.

Якщо ж ви захочете додати до столу огірки, помідори, яблука та червоне вино, вартість великоднього кошика зросте до 1 450 грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.