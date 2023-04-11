Цены на продукты после Пасхи продолжат расти, но медленнее – эксперт
Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, почему пасхальная корзина в этом году подорожала на 24% и что будет дальше с ценами на продукты.
— Это достаточно существенное подорожание, учитывая то, что до 24 февраля 2022 года цены и так были высокими из-за продовольственной инфляции в мире и дорогих энергоносителей, поэтому на самом деле сейчас цены максимально высоки, и они могут и в дальнейшем повышаться, но более низкими темпами, то есть речь идет о дальнейшем замедлении потребительской инфляции, — пояснил эксперт.
По его словам, цены не успевают за инфляцией, если говорим о продуктовой инфляции и динамике повышения номинальных зарплат.
— Поэтому мы можем позволить себе покупать меньше еды. Чем более сложный продукт в переработке, тем меньше у него пространства для ценового снижения. Если возьмем сырые продукты — это картофель и другие овощи — цены могут расти и снижаться. Если это обработанные продукты — могут расти или быть стабильными, и ждать, пока зарплаты догонят их. Соответственно, они подешевеют для людей, но не в номинальном выражении, — добавил аналитик.
Поэтому, по его прогнозам, продукты еще останутся дорогими для населения, хотя мировые тренды показывают снижение цен на продовольствие.
По данным научного центра Института аграрной экономики, пасхальная корзина в этом году будет дороже на 24%. В частности, семья из четырех человек в среднем потратит 1 200 грн на продукты для праздничного стола.
На стоимость домашней выпечки повлиял резкий рост цен на масло, сахар, яйца и изюм. Не подорожали только мука с дрожжами. Готовая паска обойдется еще дороже.
Если же вы захотите добавить к столу огурцы, помидоры, яблоки и красное вино, стоимость пасхальной корзины возрастет до 1 450 грн.
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