Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Цены на продукты после Пасхи продолжат расти, но медленнее – эксперт

Великодній кошик 2023
Фото: Depositphotos

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, почему пасхальная корзина в этом году подорожала на 24% и что будет дальше с ценами на продукты.

— Это достаточно существенное подорожание, учитывая то, что до 24 февраля 2022 года цены и так были высокими из-за продовольственной инфляции в мире и дорогих энергоносителей, поэтому на самом деле сейчас цены максимально высоки, и они могут и в дальнейшем повышаться, но более низкими темпами, то есть речь идет о дальнейшем замедлении потребительской инфляции, — пояснил эксперт.

По его словам, цены не успевают за инфляцией, если говорим о продуктовой инфляции и динамике повышения номинальных зарплат.

— Поэтому мы можем позволить себе покупать меньше еды. Чем более сложный продукт в переработке, тем меньше у него пространства для ценового снижения. Если возьмем сырые продукты — это картофель и другие овощи — цены могут расти и снижаться. Если это обработанные продукты — могут расти или быть стабильными, и ждать, пока зарплаты догонят их. Соответственно, они подешевеют для людей, но не в номинальном выражении, — добавил аналитик.

Поэтому, по его прогнозам, продукты еще останутся дорогими для населения, хотя мировые тренды показывают снижение цен на продовольствие.

Сейчас смотрят

По данным научного центра Института аграрной экономики, пасхальная корзина в этом году будет дороже на 24%. В частности, семья из четырех человек в среднем потратит 1 200 грн на продукты для праздничного стола.

На стоимость домашней выпечки повлиял резкий рост цен на масло, сахар, яйца и изюм. Не подорожали только мука с дрожжами. Готовая паска обойдется еще дороже.

Если же вы захотите добавить к столу огурцы, помидоры, яблоки и красное вино, стоимость пасхальной корзины возрастет до 1 450 грн.

Читайте также
Пасха 2023: во сколько обойдется кулич в этом году
паска, Великдень

Великдень, Ціни на продукти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как будут работать отделения Новой почты на Пасху
Нова пошта, поштомат
Готовит ли РФ ракетный удар на Пасху: объяснение Воздушных сил ВСУ
Ракетна атака
На Пасху Епифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Цены на продукты после Пасхи продолжат расти, но медленнее – эксперт
Победы света, добра и справедливости. Зеленский поздравил католиков с Пасхой
Володимир Зеленський
Можно ожидать несколько часов: из Польши в Украину увеличился поток людей
кордон польща
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Цены на продукты после Пасхи продолжат расти, но медленнее – эксперт
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Цены на продукты после Пасхи продолжат расти, но медленнее – эксперт
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь