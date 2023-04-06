Великдень 2023: у скільки обійдеться паска цього року

Квітень, 06 в 10:38

2023 року Великдень припадає на 16 квітня. На полицях супермаркетів та пекарень вже починає з’являтись один з найголовніших атрибутів свята – паска. Водночас ціни на пасхальний хліб виросли.

Про це повідомляє 24 канал.

Ціна пасок у магазинах

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У мережі Сільпо можна знайти варіанти пасок до 100 гривень. Так, звичайний пасхальний кекс коштує 69 гривень. Паска у картонній коробці під назвою Червона калина коштуватиме 139 гривень. Вишневий кекс з цукатами – 129.

Ціна італійської Панеттоне сягає 260 гривень.

У Львові в Сільпо ціни майже не відрізняються від столичних. Кекси середнього розміру коштуватимуть 100 – 150 гривень. Вартість Панеттоне – понад 230 гривень.

У кондитерській Вацак півкілограмові паски з апельсиновими цукатами коштуватимуть 130 гривень за штуку. Новус пропонує невеличкий пасхальний кекс за 64 та 93 гривні.

Ціни у пекарнях

У пекарнях ціни на великодній хліб стандартно вищі, ніж у супермаркетах.

Вартість пасок у Milk Bar коливається від 480 до 690. Є класичні варіанти, а є з добавками.

Biscotti продає середню паску за 95 гривень.

Окрім того, випічку можна придбати на замовлення у домашніх кондитерів. Зокрема, таких оголошень багато на ОЛХ. Ціни на паску там стартують від 60 грн.

Раніше повідомлялось, що наразі період дії комендантської години не планують скорочувати на Великдень у жодній області.