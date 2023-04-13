Гаазький суд зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу $5 млрд за втрачене майно у Криму

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу $5 млрд.

Про це у своєму Facebook написав голова НАК Олексій Чернишов.

– Це компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року, – зазначив він.

Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ і розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

– Робити все можливе, щоб наближати перемогу, – наш обов’язок. Дякую команді та усім, хто працював для відновлення справедливості! Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни. За нами – правда. А ті, хто борються за правду, не програють, – зазначив Чернишов.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму. Держпідприємство вимагало $10 млрд.

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