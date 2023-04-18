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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Безплатний роумінг у Європі: Рада ЄС послаблює українцям користування мобільним зв’язком

мобільний зв'язок
Фото: Pixabay

Рада Євросоюзу схвалила пропозицію України послабити користування мобільним роумінгом для українців.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Тепер тарифікація дзвінків близьким у Європі знизиться. Оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови.

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

Українцям не треба буде змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

Зараз мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві операторів. Нещодавно дію заяви продовжили ще на пів року, зауважили в Мінцифри.

Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.

За даними Мінцифри, остаточне рішення має схвалити комітет Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть підписувати європейські документи в електронному вигляді через Дію.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації
ЄС, Мінцифри, Мобільний оператор
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