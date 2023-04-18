Безплатний роумінг у Європі: Рада ЄС послаблює українцям користування мобільним зв’язком
Рада Євросоюзу схвалила пропозицію України послабити користування мобільним роумінгом для українців.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Тепер тарифікація дзвінків близьким у Європі знизиться. Оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови.
Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні.
Українцям не треба буде змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
Зараз мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки Спільній заяві операторів. Нещодавно дію заяви продовжили ще на пів року, зауважили в Мінцифри.
Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.
За даними Мінцифри, остаточне рішення має схвалити комітет Асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.
Раніше повідомлялося, що українці зможуть підписувати європейські документи в електронному вигляді через Дію.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко