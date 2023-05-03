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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро різко подешевшало: курс валют в Україні на 3 травня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У середу, 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,11 грн/€1. Він знизився на 16 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 03.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,5
Долар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,55
Долар 37,40 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,37 41,55
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,30
Долар 37,20 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 41,80
Долар 37,40 38,00

Експерт розповів, чого очікувати від долара у травні.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Гроші, Курс долара
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