У середу, 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,11 грн/€1. Він знизився на 16 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 03.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,5 41,5 Долар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,55 Долар 37,40 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,37 41,55 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,30 Долар 37,20 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,90 41,80 Долар 37,40 38,00

Експерт розповів, чого очікувати від долара у травні.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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