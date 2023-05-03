Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро різко подешевшало: курс валют в Україні на 3 травня
У середу, 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,11 грн/€1. Він знизився на 16 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 03.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,55
|Долар
|37,40
|38,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,37
|41,55
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,30
|Долар
|37,20
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|41,80
|Долар
|37,40
|38,00
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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