Суттєвої девальвації гривні не очікується: експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у червні

У червні Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін, суттєвої девальвації готівкової гривні не очікується.

Про це Фактам ICTV розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, в травні ситуація на валютному ринку залишалася стабільною. З метою підтримки валютного курсу та забезпечення фінансування імпорту Нацбанк продовжив продавати валюту зі своїх резервів. Так, за 4 тижні травня було продано понад 1,6 млрд доларів.

Наразі обсяги продажу валюти перекриваються надходженнями від міжнародних кредитів та грантів. Тому Нацбанку вдається підтримувати розмір валютних резервів на рекордному рівні. Станом на 1 травня міжнародні резерви становили 35,9 млрд доларів.

Водночас у травні надходження від іноземних партнерів будуть меншими, ніж у квітні, тому не виключено певне скорочення валютних резервів.

Також у 2023 році спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі. Це пов’язано з тим, що поступово відновлюється споживчий попит, більше товарів ввозиться з-за кордону. Натомість, експорт не зростає. Ба більше, через блокування Росією зернового коридору та обмеження ЄС на імпорт української аграрної продукції спостерігається скорочення валютних надходжень.

– Якщо така тенденція буде розвиватися, то Нацбанку доведеться збільшити обсяги продажу валюти, що призведе до скорочення валютних резервів, – зазначає експерт.

У червні Нацбанк на вимогу МВФ має підготувати план заходів щодо послаблення валютних обмежень. Однак навряд чи валютні обмеження будуть зняті до закінчення війни. Тому, за прогнозами експерта, в червні Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін.

Проте в разі продовження збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі та скорочення надходжень від міжнародних партнерів, не виключено, що Нацбанк восени буде змушений провести девальвацію гривні.

Курс готівкової гривні в травні залишався стабільним. Він коливався в межах 37,1 – 37,7 грн за долар. За місяць відбулося незначне зміцнення гривні в межах 1%. Оскільки відхилення готівкового курсу від офіційного є мінімальним, то потенціал подальшого зміцнення готівкової гривні не перевищує 1%.

– Щодо зростання курсу готівкового долара, то тут потенціал суттєво вищий. Загострення бойових дій, ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки можуть викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту. Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37-38 грн за долар, – резюмує економіст.

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