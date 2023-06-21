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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В ООН підрахували, скільки у середньому українці провели без світла через ракетні удари РФ

В ООН підрахували, скільки у середньому українці провели без світла через ракетні удари РФ
Фото: Pexels

З початку російських масованих обстрілів у жовтні й до кінця 2022 року українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії. 

Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 20 червня.

– Пересічне українське домогосподарство загалом мало витримати п’ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних Укренерго, – йдеться у звіті.

При цьому в ООН вважають, що здатність до виробництва електроенергії скоротилася на 61% протягом року. Із загальної кількості 75 енергоблоків шість були знищені, 16 пошкоджені, один перебуває під тимчасовим військовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

Крім того, літня ремонтна кампанія енергоблоків може спричинити дефіцит електрики в країні.

– Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії, – вважають експерти.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що першочергова причина технічного збою в роботі обладнання, який призвів до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області – це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян.

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Відключення електроенергії, Війна в Україні, електроенергія, ООН, Ракетні удари Росії, Укренерго
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