Присвята непереможності та силі духу: НБУ презентував пам’ятну монету Воєнна розвідка України

У Національному банку презентували пам’ятну монету Воєнна розвідка України. Її випуск приурочено до Дня воєнної розвідки, який Україна відзначатиме 7 вересня.

За даними НБУ, на аверсі нової пам’ятної монети розміщена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На реверсі – відоме гасло воєнних розвідників латиницею Sapiens dominabitur astris (Мудрість панує над зірками).

У центрі композиції на тлі поверхні земної кулі – зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора. Пам’ятна монета Воєнна розвідка України має номінал 5 грн, її виготовлено з нейзильберу. Тираж – до 75 тис. штук.

– Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета – присвята справжній непереможності та силі духу наших воїнів, – зазначив очільник НБУ Андрій Пишний.

Категорія якості карбування монети – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Гурт монети – рифлений. Дизайн монети – Тетяна Балута, а скульптор – Володимир Дем’яненко.

У НБУ звертають увагу, що придбати пам’ятну монету можна буде з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом там планують реалізувати 10 тис. пам’ятних монет, які стануть доступними з першого дня продажу.

Крім того, монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) в міру їхнього відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Інформацію про початок реалізації та точки продажу можна буде дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Джерело : НБУ

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