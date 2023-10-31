Скарбничка та відсоток від прибутку. Як відкладати гроші навіть з мінімальною зарплатою

Майже кожен четвертий українець через повномасштабну війну опинився за межею бідності, такі дані Світового банку. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6,7 тис. грн. Як відкладати гроші, якщо отримуєш мінімалку – читайте у матеріалі Фактів ICTV поради фінансового консультанта Андрія Омельченка.

Як відкладати гроші, якщо невелика зарплата

Оскільки уряд затвердив проєкт бюджету на наступний 2024 рік, то вже зрозуміло, скільки мінімально отримуватимуть українці. Так, очікується, що мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня може бути 7100 грн, а от з 1 липня 2024 – 8000 грн. Звісно, з огляду на постійний ріст цін, це невелика сума, проте відкладати гроші навіть із таким заробітком можна, якщо знати декілька простих речей.

Є золоте правило, яке полягає у відкладанні 10% від свого прибутку. Така порада трапляється на сторінках книжки Найбагатший чоловік у Вавилоні Джоржа Семюеля. Фінансовий консультант цілком підтримує такий принцип накопичення.

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– Якщо у людини навіть мінімальна заробітна плата, яка наразі в Україні становить 6,7 тис. грн, то 670 грн – це дійсно невелика сума. Це не 5 тис. грн, наприклад. Але це дійсно золоте правило, яке допоможе почати заощаджувати, – говорить експерт.

І його потрібно запровадити у своє життя. Робити це краще поступово, адже спочатку така дія сприймається людиною досить дискомфортно. Щоби зробити його звичкою, варто почати з невеликого відсотку – 2-5% або навіть 1% від мінімальної зарплати, що вже буде своєрідним внеском. Головне – запустити процес.

– Починайте з малого, з 2-5%, але щоб це було на постійній основі, – каже фінансовий аналітик.

Ще один лайфхак, який допоможе навчитися відкладати гроші навіть з мінімальною зарплатою – це електронна скарбничка на карті. Тобто, коли вам надходить зарплатня – 10% автоматично капають на “банку”.

Можна вигадати гру, яка допоможе відкладати гроші та зробить це звичкою.

-У нас з дівчиною є така гра, ми з нею виділили купюру “друг”, це 10 грн. Тобто, якщо розраховуємося у магазині готівкою і нам дають 10 грн, то ми їх одразу відкладаємо у скарбничку. Ми так за рік назбирали приблизно 15 тис. грн. Додали до цієї суми та поїхали до Карпат відпочити. Також це допомогло нам, коли був локдаун і декілька днів не працювали банкомати. На той час там було 5 тис. грн, тож ми змогли ними розраховуватися, – розповідає Омельченко.

Також, аби не було спокуси витратити накопичене, можна перевести гроші у валюту. Але не варто з цим гратися, радить експерт.

– Якщо людина буде постійно купувати-продавати валюту, вона втрачатиме. Моя порада, якщо заробляєте у гривні, то й відкладайте у гривні. У разі довгострокових покупок – машини або квартири, доцільно купувати валюту. Але тоді ви повинні дати собі установку, що не будете її продавати, якщо побачимо якийсь новий телевізор чи планшет, – говорить він.

У гривні чи валюті: як краще зберігати гроші

На думку фахівця, краще тримати гроші й у валюті, й у гривневому еквіваленті.

Також можна відкрити депозит у банку на рік під якийсь відсоток. Це допоможе трошки підзаробити.

– Якщо ми накопичили вагому суму грошей, то ми можемо купити ті самі облігації – державні, військові. Вони зараз дають дуже гарний відсоток, якщо не помиляюся, це 18% річних. Навіть у банках немає такої відсоткової ставки, – каже експерт.

Як навчитися економити гроші

Передусім, аналізуйте свої витрати, адже дуже легко піддатися спокусі у супермаркеті та зробити незаплановані дрібні покупки.

– Головна проблема, яка не дає людини відкладати, це емоційні покупки. Ми заходимо до супермаркету і на нас починає впливати маркетинг у вигляді червоних цінників. Ми не планували це купувати, та несемо до каси, – говорить Омельченко.

Отже, ми не бачимо, який відсоток грошей витрачаємо, а потім скаржимося, що не можемо відкладати. Тут експерт радить приходити до магазину із чітким списком необхідного. Такий підхід є найбільшим ворогом маркетолога.

Але це не свідчить про те, що потрібно себе у всьому обмежувати, наприклад, відмовлятися від філіжанки кави. Купуйте, але поставте за мету – не більше від однієї чашки на день, а зекономлене – відкладайте.

Крім того, експерт радить розпочати пошук додаткового джерела доходу, наприклад, згадати свої таланти та перевести їх у грошовий еквівалент. Можна ще продати те, чим давно не користуєтеся, наприклад, одяг – так звільните простір для нового, та й відкладете більше.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку.

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