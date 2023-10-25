Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте можлива і зворотна операція – надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell.
Як переказати кошти з номера телефону на банківську карту – читайте в нашому матеріалі.
Способи переказу коштів
Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів, які залежать від вашого оператора зв’язку:
- за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell);
- через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у Київстар і lifecell);
- через текстове повідомлення — лише для Київстар.
Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, для абонентів Київстар – Смарт-гроші, для Vodafone – SharPay, а для lifecell – Paycel.
Надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:
- завантажте потрібний вам додаток;
- після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ коштів (Київстар), Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);
- введіть номер банківської картки, на яку хочете перерахувати кошти;
- зазначте номер телефону та суму;
- для підтвердження операції вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.
Готово! Кошти перераховано на банківську картку.
Важливо, що за один раз можна здійснити платіж не більше ніж на 3 тис. грн.
Переказ коштів через сайти абонентів
Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти Київстар і lifecell.
Отож, вам необхідно:
- зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку Ще, далі Смарт-Гроші — Переказ з мобільного на картку;
- введіть реквізити для переказу та суму;
- зазначте номер телефону, з якого спишуться кошти;
- вам на телефон надійде СМС з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.
Як переказати кошти за допомогою СМС
Скористатися такою послугою зможуть лише абоненти Київстар.
Для цього потрібно:
- зайти в Повідомлення на смартфоні та ввести в текстове поле цифри 93535(пробіл)номер картки(пробіл)сума;
- в поле Одержувач ввести цифри 889;
- відправити повідомлення.
Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.
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