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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція

Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Фото: Depositphotos

Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте можлива і зворотна операція – надіслати гроші з телефона на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell.

Як переказати кошти з номера телефону на банківську карту – читайте в нашому матеріалі.

Способи переказу коштів

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів, які залежать від вашого оператора зв’язку:

Зараз дивляться
  • за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell);
  • через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у Київстар і lifecell);
  • через текстове повідомлення — лише для Київстар.

Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, для абонентів Київстар – Смарт-гроші, для Vodafone – SharPay, а для lifecell – Paycel.

Надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:

  • завантажте потрібний вам додаток;
  • після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ коштів (Київстар), Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);
  • введіть номер банківської картки, на яку хочете перерахувати кошти;
  • зазначте номер телефону та суму;
  • для підтвердження операції вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.

Готово! Кошти перераховано на банківську картку.

Важливо, що за один раз можна здійснити платіж не більше ніж на 3 тис. грн.

Переказ коштів через сайти абонентів

Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти Київстар і lifecell.

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Отож, вам необхідно:

  • зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку Ще, далі Смарт-Гроші — Переказ з мобільного на картку;
  • введіть реквізити для переказу та суму;
  • зазначте номер телефону, з якого спишуться кошти;
  • вам на телефон надійде СМС з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.

Як переказати кошти за допомогою СМС

Скористатися такою послугою зможуть лише абоненти Київстар.

Для цього потрібно:

  • зайти в Повідомлення на смартфоні та ввести в текстове поле цифри 93535(пробіл)номер картки(пробіл)сума;
  • в поле Одержувач ввести цифри 889;
  • відправити повідомлення.

Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.

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