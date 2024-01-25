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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Інфляція 8,6% за підсумками 2024-го: НБУ покращив прогноз

Інфляція
Фото: Depositphotos

За підсумками 2024 року інфляція в Україні становитиме 8,6% (попередній прогноз – 9,8%), у 2025 році сповільниться до 5,8%, а в 2026-му повернеться до цілі у 5%.

Про це йдеться у макропрогнозі Нацбанку України на 2024-2026 роки.

– Найближчими місяцями темпи зростання цін залишатимуться в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п, а вже із середини року дещо пришвидшаться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв та перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни. Додатково на ціни тиснутиме і подальше відновлення споживчого попиту, – кажуть в НБУ.

Зараз дивляться

Але зауважують, що зростання споживчих цін буде контрольованим і за підсумками року становитиме 8,6%.

Там вважають, що цьому сприятиме відчутне зниження високих безпекових ризиків, зокрема з 2025 року.

– Водночас зберігається ймовірність розгортання більш позитивних сценаріїв. Значному пришвидшенню економічного відновлення може посприяти реалізація масштабних проєктів відбудови України, а також потенційно можливе передавання заморожених російських активів, – прогнозують в Нацбанку.

У жовтні НБУ поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до рівня 5,8%, проте підвищив на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.

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Джерело: НБУ
Інфляція, Економіка України, НБУ, Ціни на продукти
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