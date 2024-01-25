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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зараз тривають розрахунки: Мінсоцполітики повідомило, коли проіндексують пенсії

Жолнович

В Україні індексація пенсій запланована на 1 березня, а зараз тривають відповідні розрахунки.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

За її словами, дані для розрахунку розміру підвищення пенсій будуть відомі в середині лютого.

Зараз дивляться

– З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо. Коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік, – сказала міністерка.

Відповідні органи статистики мають показати рівень інфляції за 2023 рік, це буде відомо ближче до середини лютого. Для розрахунку береться 50% цього показника, а також 50% показника середньої заробітної плати за минулих 36 календарних місяців. За словами Оксани Жолнович, обидва показники зростали.

– Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого, – сказала вона.

10 січня перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак розповіла, що пенсії цього року зростуть на 13%.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів продовжить соціальні виплати всім українцям у статусі внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.

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Фото: Мінсоцполітики

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Оксана Жолнович, підвищення пенсій, Пенсії
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