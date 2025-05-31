Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Що таке Волинська трагедія і чи може стати перепоною для України на шляху до ЄС
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Україна та ЄС наступного тижня розпочнуть перемовини про нові умови торгівлі

Тарас Качка
Фото: УНІАН

Наступного тижня Мінекономіки України проведе перемовини з Євросоюзом про нові умови торгівлі після завершення так званого торгового безвізу.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка на конференції Forbes Money.

Що буде після торгового безвізу з ЄС

– Певні модальності в нас є, вони влаштують європейських і наших фермерів, – сказав він.

Зараз дивляться

За його словами, основні дискусії точаться навколо нових квот для українську продукцію.

Качка сказав, що перехід на нові торгові умови планується цього літа, і він буде поступовим.

ЄС відновить квоти на українську агропродукцію

Євросоюз погодився на тимчасове повернення квот на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України, які було скасовано на початку повномасштабного вторгнення РФ для підтримки українських фермерів.

Нові обмеження набудуть чинності 6 червня. До кінця року обсяги квот становитимуть 7/12 від річних показників.

З огляду на те, що вони почнуть діяти з червня, на 2025-й вони встановлені не в повному обсязі, а лише на сім місяців – тобто Україна зможе експортувати менше, ніж зазвичай у межах річної квоти.

Жоден із членів ЄС не виступив проти цього рішення, а Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися від голосування.

Читайте також
Про припинення вільної торгівлі між Україною та ЄС не йдеться – Стефанішина
ЄС не припиняє вільну торгівлю з Україною – Стефанішина

Джерело: Forbes Україна

Пов'язані теми:

вільна торгівляТоргівляУкраїна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь