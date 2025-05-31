Україна та ЄС наступного тижня розпочнуть перемовини про нові умови торгівлі
Наступного тижня Мінекономіки України проведе перемовини з Євросоюзом про нові умови торгівлі після завершення так званого торгового безвізу.
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка на конференції Forbes Money.
Що буде після торгового безвізу з ЄС
– Певні модальності в нас є, вони влаштують європейських і наших фермерів, – сказав він.
За його словами, основні дискусії точаться навколо нових квот для українську продукцію.
Качка сказав, що перехід на нові торгові умови планується цього літа, і він буде поступовим.
ЄС відновить квоти на українську агропродукцію
Євросоюз погодився на тимчасове повернення квот на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України, які було скасовано на початку повномасштабного вторгнення РФ для підтримки українських фермерів.
Нові обмеження набудуть чинності 6 червня. До кінця року обсяги квот становитимуть 7/12 від річних показників.
З огляду на те, що вони почнуть діяти з червня, на 2025-й вони встановлені не в повному обсязі, а лише на сім місяців – тобто Україна зможе експортувати менше, ніж зазвичай у межах річної квоти.
Жоден із членів ЄС не виступив проти цього рішення, а Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися від голосування.