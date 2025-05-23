ЄС відновлює квоти на українську агропродукцію з червня 2025 року

Європейський Союз погодився на тимчасове повернення квот на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України.

Це рішення створить додаткові виклики для економіки України, яка постраждала внаслідок повномасштабної війни, пише Bloomberg.

ЄС тимчасово відновив квоти на українську аграрну продукцію

Квоти, скасовані на початку російського вторгнення у 2022 році для підтримки українських фермерів, були вчора знову впроваджені Європейською комісією. Про це повідомив речник ЄК. За його словами, нові обмеження набудуть чинності 6 червня 2025 року.

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Видання зазначає, що це тимчасовий захід. ЄС продовжує перегляд угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Обсяги квот до кінця 2025 року становитимуть 7/12 від річних показників. Оскільки квоти почнуть діяти з червня, на 2025 рік вони встановлені не в повному обсязі, а лише на 7 місяців – тобто Україна зможе експортувати менше, ніж зазвичай у межах річної квоти.

Жодна держава-член ЄС не виступила проти цього рішення. Однак Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися від голосування.

Політична напруга через протести фермерів в ЄС

Сільськогосподарський експорт є критично важливим для української економіки. Спрощення торгівлі з ЄС допомогло вітчизняним фермерам пережити величезні труднощі – тимчасову втрату основного експортного шляху через Чорне море, мінування полів і мобілізацію.

Проте збільшення поставок відносно дешевої української продукції на ринок ЄС викликало обурення серед фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина.

Це спричинило політичну напругу й заклики до захисту національних ринків навіть із боку держав, які виступали союзниками України, зокрема Польщі.

Нагадаємо, вчора віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що припинення режиму вільної торгівлі між Україною та ЄС не планується. За її словами, європейський ринок залишається відкритим для українських товарів.

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