Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Олег Пендзин, экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба
Цены на бензин до 72 грн: прогнозы экспертов на фоне обострения вокруг Ирана
После авиаударов США по Ирану выросли опасения по поводу блокирования Ормузского пролива.
Это может привести к скачку цен на нефть и газ, в том числе и для Украины.
Goldman Sachs предупреждает об угрозе перебоев поставок нефтепродуктов в страны мира.
Превысит ли цена на нефть $100 за баррель и сколько могут вырасти цены на бензин в Украине — Факты ICTV расспросили политолога Игоря Рейтеровича и экономиста Олега Пендзина.
Ормузский пролив под угрозой блокировки
Инвестиционный банк Goldman Sachs в своей аналитической записке, цитируемой Reuters, предупредил о высокой вероятности перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив, ключевой нефтяной узел на Ближнем Востоке.
В случае даже частичного ее блокирования, цена на нефть Brent может вырасти до 110 долларов за баррель, а затем стабилизироваться на уровне 95 долларов в четвертом квартале 2025 года.
После сообщений об авиаударах Израиля при поддержке США по иранским объектам, 23 июня цена Brent подскочила до максимума с января — 78,5 доллара за баррель.
Пойдет ли Иран на радикальные действия
По словам политолога Игоря Рейтыровича, пока кардинальных перемен не произошло.
Они могут произойти только в том случае, если Иран решится перекрыть Ормузский пролив и остановить транзит нефти через него. Но вряд ли это продлится долго:
- во-первых, ни одна страна в регионе в этом не заинтересована;
- во-вторых, сам Иран использует этот пролив для транспортировки нефти, который он продает;
- и, в-третьих, это категорически не устраивает Китай, который как раз получает основную часть импортируемой нефти именно через Ормузский пролив, отмечает эксперт.
Поэтому политолог отмечает, что существенное повышение цен на нефть — крайне негативный сценарий, который пока выглядит маловероятным, даже если Иран пойдет на радикальные действия.
– В таком случае, скорее всего, Соединенные Штаты и другие страны будут действовать жестко и не разрешат реализовать такой сценарий. К тому же США уже оперативно предупредили о последствиях. Рубио заявил, что если Иран это сделает, то последствия будут очень серьезными и реакция будет мгновенной и жесткой. Этот ответ, очевидно, не понравится Ирану. Вероятно, в таком случае американский флот просто возьмет пролив под контроль и обеспечит свободное прохождение всех танкеров с нефтью, – добавил эксперт.
Экономист Олег Пендзин также сомневается в реалистичности полной блокады Ормузского пролива.
– Я не думаю, что нефть достигнет 100 долларов за баррель. Иран больше пугает, чем действует, потому что больше всего от закрытия пролива пострадает именно Китай, – сказал он.
По сообщению Press TV, парламент Ирана уже поддержал предложение по блокированию пролива, но окончательное решение должен принять Высший совет нацбезопасности и верховный лидер Ирана.
Два сценария нефтяной турбулентности
Goldman Sachs рассматривает два возможных сценария сокращения поставок иранской нефти:
Если остановка будет продолжаться 6 месяцев, Brent может вырасти до 90 долларов, а в 2026 году снизиться до 60 долларов.
Если снабжение останется на низком уровне надолго, цена стабилизируется в пределах 70–80 долларов за баррель.
Как вырастет цена на бензин и газ в Украине
В Goldman прогнозируют, что цена на европейском рынке TTF может взлететь до 74 евро за мегаватт-час (около 900 долларов за тысячу кубометров).
Это ударит и по Украине, которая в этом году планирует импортировать не менее 4,6 млрд кубометров газа.
В то же время газ в США останется относительно стабильным из-за низкой зависимости от импорта.
При условии, что цена на нефть превысит $100 за баррель — цена на бензин в Украине может вырасти еще от 10 до 20%. То есть до 72 гривен за литр.
– Если условно взять 100 долларов за баррель марки Brent, то ориентировочная стоимость горючего на украинских заправках будет примерно так: сегодня мы имеем около 60 гривен за литр при цене 77 долларов за баррель. Если прибавить еще 10-20% к цене, это даст ориентировочно плюс 10-12 гривен. То есть получим около 72 гривен за литр. Но это очень маловероятно, – говорит Олег Пендзин.
Как Россия может использовать обострение в Иране
На фоне возможного энергетического кризиса Россия может пытаться выйти из теневого нефтяного рынка и предложить свою нефть подешевле, чтобы вернуть себе долю в Европе.
– Россия уже сейчас продает нефть марки Urals по 72 доллара. При 100 долларах за Brent – она получит значительную прибыль. Но все это работает только в случае продолжительного конфликта. Если ситуация стабилизируется – выгода для России будет минимальной, – отмечает Пендзин.
Хотя угроза блокирования Ормузского пролива вызывает волнение на рынке, большинство экспертов сходятся во мнении, что сценарий продолжительного энергетического кризиса маловероятен.
Но даже кратковременные потрясения уже отражаются на ценах, и это больно отразится на экономиках, зависимых от импорта горючего — в частности по Украине.