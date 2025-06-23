Цены на бензин до 72 грн: прогнозы экспертов на фоне обострения вокруг Ирана

После авиаударов США по Ирану выросли опасения по поводу блокирования Ормузского пролива.

Это может привести к скачку цен на нефть и газ, в том числе и для Украины.

Goldman Sachs предупреждает об угрозе перебоев поставок нефтепродуктов в страны мира.

Сейчас смотрят

Превысит ли цена на нефть $100 за баррель и сколько могут вырасти цены на бензин в Украине — Факты ICTV расспросили политолога Игоря Рейтеровича и экономиста Олега Пендзина.

Ормузский пролив под угрозой блокировки

Инвестиционный банк Goldman Sachs в своей аналитической записке, цитируемой Reuters, предупредил о высокой вероятности перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив, ключевой нефтяной узел на Ближнем Востоке.

В случае даже частичного ее блокирования, цена на нефть Brent может вырасти до 110 долларов за баррель, а затем стабилизироваться на уровне 95 долларов в четвертом квартале 2025 года.

После сообщений об авиаударах Израиля при поддержке США по иранским объектам, 23 июня цена Brent подскочила до максимума с января — 78,5 доллара за баррель.