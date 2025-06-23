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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Олег Пендзин, экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба
9 мин.

Цены на бензин до 72 грн: прогнозы экспертов на фоне обострения вокруг Ирана

ціни на бензин
Фото: Факти ICTV

После авиаударов США по Ирану выросли опасения по поводу блокирования Ормузского пролива.

Это может привести к скачку цен на нефть и газ, в том числе и для Украины.

Goldman Sachs предупреждает об угрозе перебоев поставок нефтепродуктов в страны мира.

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Превысит ли цена на нефть $100 за баррель и сколько могут вырасти цены на бензин в Украине — Факты ICTV расспросили политолога Игоря Рейтеровича и экономиста Олега Пендзина.

Ормузский пролив под угрозой блокировки

Инвестиционный банк Goldman Sachs в своей аналитической записке, цитируемой Reuters, предупредил о высокой вероятности перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив, ключевой нефтяной узел на Ближнем Востоке.

В случае даже частичного ее блокирования, цена на нефть Brent может вырасти до 110 долларов за баррель, а затем стабилизироваться на уровне 95 долларов в четвертом квартале 2025 года.

После сообщений об авиаударах Израиля при поддержке США по иранским объектам, 23 июня цена Brent подскочила до максимума с января — 78,5 доллара за баррель.

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Графика: Факты ICTV

Пойдет ли Иран на радикальные действия

По словам политолога Игоря Рейтыровича, пока кардинальных перемен не произошло.

Они могут произойти только в том случае, если Иран решится перекрыть Ормузский пролив и остановить транзит нефти через него. Но вряд ли это продлится долго:

  • во-первых, ни одна страна в регионе в этом не заинтересована;
  • во-вторых, сам Иран использует этот пролив для транспортировки нефти, который он продает;
  • и, в-третьих, это категорически не устраивает Китай, который как раз получает основную часть импортируемой нефти именно через Ормузский пролив, отмечает эксперт.

Поэтому политолог отмечает, что существенное повышение цен на нефть — крайне негативный сценарий, который пока выглядит маловероятным, даже если Иран пойдет на радикальные действия.

– В таком случае, скорее всего, Соединенные Штаты и другие страны будут действовать жестко и не разрешат реализовать такой сценарий. К тому же США уже оперативно предупредили о последствиях. Рубио заявил, что если Иран это сделает, то последствия будут очень серьезными и реакция будет мгновенной и жесткой. Этот ответ, очевидно, не понравится Ирану. Вероятно, в таком случае американский флот просто возьмет пролив под контроль и обеспечит свободное прохождение всех танкеров с нефтью, – добавил эксперт.

Экономист Олег Пендзин также сомневается в реалистичности полной блокады Ормузского пролива.

– Я не думаю, что нефть достигнет 100 долларов за баррель. Иран больше пугает, чем действует, потому что больше всего от закрытия пролива пострадает именно Китай, – сказал он.

По сообщению Press TV, парламент Ирана уже поддержал предложение по блокированию пролива, но окончательное решение должен принять Высший совет нацбезопасности и верховный лидер Ирана.

Два сценария нефтяной турбулентности

Goldman Sachs рассматривает два возможных сценария сокращения поставок иранской нефти:

Если остановка будет продолжаться 6 месяцев, Brent может вырасти до 90 долларов, а в 2026 году снизиться до 60 долларов.

Если снабжение останется на низком уровне надолго, цена стабилизируется в пределах 70–80 долларов за баррель.

Как вырастет цена на бензин и газ в Украине

В Goldman прогнозируют, что цена на европейском рынке TTF может взлететь до 74 евро за мегаватт-час (около 900 долларов за тысячу кубометров).

Это ударит и по Украине, которая в этом году планирует импортировать не менее 4,6 млрд кубометров газа.

В то же время газ в США останется относительно стабильным из-за низкой зависимости от импорта.

При условии, что цена на нефть превысит $100 за баррель — цена на бензин в Украине может вырасти еще от 10 до 20%. То есть до 72 гривен за литр.

– Если условно взять 100 долларов за баррель марки Brent, то ориентировочная стоимость горючего на украинских заправках будет примерно так: сегодня мы имеем около 60 гривен за литр при цене 77 долларов за баррель. Если прибавить еще 10-20% к цене, это даст ориентировочно плюс 10-12 гривен. То есть получим около 72 гривен за литр. Но это очень маловероятно, – говорит Олег Пендзин.

Як зросте ціна на бензин

Графbка: Факты ICTV

Как Россия может использовать обострение в Иране

На фоне возможного энергетического кризиса Россия может пытаться выйти из теневого нефтяного рынка и предложить свою нефть подешевле, чтобы вернуть себе долю в Европе.

– Россия уже сейчас продает нефть марки Urals по 72 доллара. При 100 долларах за Brent – ​​она получит значительную прибыль. Но все это работает только в случае продолжительного конфликта. Если ситуация стабилизируется – выгода для России будет минимальной, – отмечает Пендзин.

Хотя угроза блокирования Ормузского пролива вызывает волнение на рынке, большинство экспертов сходятся во мнении, что сценарий продолжительного энергетического кризиса маловероятен.

Но даже кратковременные потрясения уже отражаются на ценах, и это больно отразится на экономиках, зависимых от импорта горючего — в частности по Украине.

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