Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про встановлення розмірів разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році. Виплати надаються відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист та Про жертви нацистських переслідувань.

Які категорії зможуть отрмати виплати до Дня Незалежності пенсіонерам та куди подавати документи, читайте в нашому матеріалі.

Як пенсіонеру отримати виплати до Дня Незалежності

Механізм нарахування виплат до Дня Незалежності пенсіонерам у 2025 році та порядок їх надання визначений постановою Кабінету Міністрів № 1396, що регулює питання соціального захисту осіб з особливими трудовими заслугами перед державою, ветеранів війни, а також працівників, які працюють в особливих умовах.

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У 2025 році механізм нарахування одноразової грошової допомоги залишився незмінним.

Ті, хто отримує пенсію та має право на ці гроші, отримають виплати до Дня Незалежності для пенсіонерів в серпні, разом із пенсійними нарахуваннями. Звертатися окремо до Пенсійного фонду не потрібно.

Для ветеранів війни, які наразі проходять військову службу або працюють, але не є пенсіонерами, кошти будуть перераховані на рахунки відповідних військових частин, установ або організацій. Це відбуватиметься на підставі заявок, які подають роботодавці.

Якщо ви працюєте або проходите службу, але не є пенсіонером, переконайтесь, що роботодавець має усі необхідні документи, які підтверджують ваш статус ветерана війни. Без цього виплата може не надійти.

Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: розмір

У 2025 році з нагоди Дня Незалежності України окремі категорії громадян, зокрема пенсіонери зі статусом ветеранів війни або жертв нацистських переслідувань, отримають разову грошову допомогу. Розмір виплат до Дня Незалежності пенсіонерам залежить від категорії отримувача і становить від 450 до 3100 грн.

У 2025 році, розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності становлять:

3 100 грн – для осіб з інвалідністю І групи, отриманою внаслідок війни;

2 900 грн – для осіб з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни;

2 700 грн – для осіб з інвалідністю ІІІ групи, спричиненої війною;

1 000 грн – для учасників бойових дій;

3 100 грн – для громадян, які мають особливі заслуги перед державою;

650 грн – для членів родин осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

450 грн – для учасників війни, а також колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

Як отримати виплату, якщо ви не працюєте і не отримуєте пенсію

Особи, які не є ні пенсіонерами, ні працівниками чи військовослужбовцями, мають звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою у довільній формі. У ній потрібно вказати:

персональні дані та документи, що посвідчують особу;

номер банківського рахунку для зарахування коштів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

дані з посвідчення, яке підтверджує право на отримання грошової допомоги.

Необхідні документи до заяви:

копія паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому поданні – з пред’явленням оригіналу);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус (при особистому поданні – оригінал).

Подати заяву можна до 1 серпня 2025 року. Якщо це неможливо зробити вчасно, то кінцевий термін продовжено до 1 жовтня 2025 року.

Способи подання заяви:

Особисто, у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання чи перебування;

Поштою, на адресу відповідного територіального управління Пенсійного фонду;

Онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису.

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Джерело : Пенсійний фонд

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