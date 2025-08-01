Тарифи на газ, електроенергію та опалення можуть зрости – прогноз НБУ

Це пояснюється чинним мораторієм на їх підвищення.
Проте вже з 2026 року можливе поетапне приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів, що зумовлено складною ситуацією в енергетичному секторі.
У наступні роки Нацбанк прогнозує не лише коригування тарифів ЖКГ, а й подальше підвищення акцизів.
Зокрема, враховано ухвалені законодавчі зміни щодо поетапного підвищення ставок акцизу на тютюнову продукцію до 2028 року, а також переведення ставок у євро.
Проте остаточні параметри перегляду тарифів залишаються сферою невизначеності.
Одним із головних ризиків для макроекономічної стабільності НБУ називає невизначеність щодо термінів і масштабів підвищення тарифів.
Якщо ціни на енергоносії будуть суттєво підвищені для швидкої ліквідації дисбалансів в енергетиці, це створить додатковий інфляційний тиск і потребуватиме суттєвого збільшення обсягів субсидій для підтримки населення.
Водночас відтермінування рішень щодо перегляду тарифів лише поглиблює фінансові проблеми в енергетичному секторі.
Як зазначили у Нацбанку, накопичення квазіфіскальних дисбалансів, зниження платоспроможності державних енергокомпаній і відкладення цінового тиску на майбутнє можуть у перспективі призвести до ще більшої нестабільності на енергоринку.
— Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє, – попереджає Національний банк.