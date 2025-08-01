Тарифи на газ, електроенергію та опалення можуть зрости – прогноз НБУ

Національний банк України очікує, що вже з 2026 року тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води для населення почнуть поступово зростати.

Відповідний прогноз оприлюднено в липневому Інфляційному звіті НБУ.

Комунальні тарифи: поточна ситуація та прогноз

Як зазначено в документі, до кінця 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги залишатимуться незмінними.

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Це пояснюється чинним мораторієм на їх підвищення.

Проте вже з 2026 року можливе поетапне приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів, що зумовлено складною ситуацією в енергетичному секторі.

У наступні роки Нацбанк прогнозує не лише коригування тарифів ЖКГ, а й подальше підвищення акцизів.

Зокрема, враховано ухвалені законодавчі зміни щодо поетапного підвищення ставок акцизу на тютюнову продукцію до 2028 року, а також переведення ставок у євро.

Проте остаточні параметри перегляду тарифів залишаються сферою невизначеності.

Одним із головних ризиків для макроекономічної стабільності НБУ називає невизначеність щодо термінів і масштабів підвищення тарифів.

Якщо ціни на енергоносії будуть суттєво підвищені для швидкої ліквідації дисбалансів в енергетиці, це створить додатковий інфляційний тиск і потребуватиме суттєвого збільшення обсягів субсидій для підтримки населення.

Водночас відтермінування рішень щодо перегляду тарифів лише поглиблює фінансові проблеми в енергетичному секторі.

Як зазначили у Нацбанку, накопичення квазіфіскальних дисбалансів, зниження платоспроможності державних енергокомпаній і відкладення цінового тиску на майбутнє можуть у перспективі призвести до ще більшої нестабільності на енергоринку.