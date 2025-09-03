Для мільйонів пенсіонерів, осіб з інвалідністю та ВПО, соціальні виплати – це не просто гроші, а головне джерело існування. Вони забезпечують можливість купити необхідні продукти, ліки та сплатити комунальні послуги. Саме тому своєчасне фінансування соціальних виплат у вересні має надзвичайно велике значення.

Чи було фінансування соціальних виплат у вересні 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде фінансування соціальних виплат у вересні

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування соціальних виплат у вересні 2025 року. Уже 2 вересня були перераховані перші кошти для пенсіонерів.

Зараз дивляться

Як повідомляє пресслужба ПФУ, на пенсійні виплати через Укрпошту спрямовано 570,4 млн гривень.

Крім цього, станом на 2 вересня профінансовано й інші виплати:

138,0 млн грн спрямовано на оплату лікарняних;

3 221,2 млн грн — на окремі види державних допомог;

96,0 млн грн — на одноразову допомогу Пакунок школяра.

Упродовж вересня органи Пенсійного фонду України вже надали 105,8 тис. послуг громадянам, які звернулися за допомогою чи консультацією.

Виплати пенсій традиційно проводяться з 4 до 25 числа щомісяця. Якщо дата отримання пенсії збігається зі святковим або вихідним днем, виплата може відбутися раніше, але виключно в межах визначеного періоду.

Пенсіонери мають можливість обрати зручний спосіб отримання коштів: через поштові відділення або шляхом зарахування на банківський рахунок у будь-якому з уповноважених банків.

Коли фінансування соціальних виплат у вересні для ВПО та що змінилося

У Мінсоцполітики повідомили, що в серпні 2025 року завершився термін виплати допомоги на проживання для частини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із найбільш вразливих категорій, які отримували таку підтримку протягом трьох попередніх шестимісячних періодів.

Оскільки ці кошти допомагають людям подолати складний етап, а саме пошук житла та роботи, адаптацію в новій громаді, уряд ухвалив рішення продовжити виплати ще на шість місяців, тобто до лютого 2026 року. Відповідна постанова, розроблена Міністерством соціальної політики, була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів.

Ідеться, зокрема, про осіб з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо діти продовжують навчання), сім’ї, де всі члени непрацездатні, та інші вразливі категорії.

Крім того, ухвалена постанова вносить низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО:

Наявність на депозитному рахунку понад 100 тис. грн більше не стане перешкодою для отримання допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також дітьми, щодо яких підтверджено відсутність батьківського піклування, тимчасово влаштованими у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Якщо працездатна особа, яка раніше не працювала, після припинення виплат зареєструється в центрі зайнятості як безробітна або знайде роботу, виплата допомоги поновлюється з того місяця, коли людина розпочала трудову діяльність.

Продовження виплат відбуватиметься автоматично, додатково звертатися за ними не потрібно.

Нагадуємо, що розмір допомоги становить:

2 тис. грн на одну дорослу особу;

3 тис. грн на одну дитину або особу з інвалідністю.

Виплати здійснюються щомісяця, 15 та 28 числа, на кожного члена родини ВПО із вразливих категорій українців або тих, хто має низькі доходи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.