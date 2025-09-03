Для миллионов пенсионеров, людей с инвалидностью и ВПЛ социальные выплаты – это не просто деньги, а главный источник существования. Они обеспечивают возможность купить необходимые продукты, лекарства и оплатить коммунальные услуги. Именно поэтому своевременное финансирование социальных выплат в сентябре имеет чрезвычайно большое значение.

Было ли финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в сентябре

Пенсионный фонд Украины уже начал финансирование социальных выплат в сентябре 2025 года. Уже 2 сентября были перечислены первые средства для пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, на пенсионные выплаты через Укрпочту направлено 570,4 млн гривен.

Кроме этого, по состоянию на 2 сентября профинансированы и другие выплаты:

138,0 млн грн направлено на оплату больничных;

3 221,2 млн грн — на отдельные виды государственной помощи;

96,0 млн грн — на единовременную помощь Пакет школьника.

В течение сентября органы Пенсионного фонда Украины уже предоставили 105,8 тыс. услуг гражданам, обратившимся за помощью или консультацией.

Выплаты пенсий традиционно производятся с 4 по 25 число каждого месяца. Если дата получения пенсии совпадает с праздничным или выходным днем, выплата может произойти раньше, но исключительно в пределах определенного периода.

Пенсионеры имеют возможность выбрать удобный способ получения средств: через почтовые отделения или путем зачисления на банковский счет в любом из уполномоченных банков.

Когда финансирование социальных выплат в сентябре для ВПЛ и что изменилось

В Минсоцполитики сообщили, что в августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из наиболее уязвимых категорий, которые получали такую поддержку в течение трех предыдущих шестимесячных периодов.

Поскольку эти средства помогают людям преодолеть сложный этап, а именно поиск жилья и работы, адаптацию в новой общине, правительство приняло решение продлить выплаты еще на шесть месяцев, то есть до февраля 2026 года. Соответствующее постановление, разработанное Министерством социальной политики, было утверждено на заседании Кабинета Министров.

Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью I–III группы, семьях с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если дети продолжают обучение), семьях, где все члены нетрудоспособны, и других уязвимых категориях.

Кроме того, принятое постановление вносит ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ:

Наличие на депозитном счете более 100 тыс. грн больше не станет препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми, в отношении которых подтверждено отсутствие родительской опеки, временно устроенными в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа.

Если трудоспособное лицо, которое ранее не работало, после прекращения выплат зарегистрируется в центре занятости как безработное или найдет работу, выплата пособия возобновляется с того месяца, когда человек начал трудовую деятельность.

Продолжение выплат будет происходить автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Напоминаем, что размер пособия составляет:

2 тыс. грн на одного взрослого человека;

3 тыс. грн на одного ребенка или человека с инвалидностью.

Выплаты производятся ежемесячно, 15-го и 28-го числа, на каждого члена семьи ВПЛ из числа уязвимых категорий украинцев или тех, кто имеет низкие доходы.

