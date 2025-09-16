Наразі освітяни залишаються однією з тих категорій працівників, які, попри складність та відповідальність своєї роботи, отримують відносно невеликі доходи.

Яка середня зарплата вчителів в Україні у 2025 році та чи планується її підвищення, читайте в нашому матеріалі.

Яка середня зарплата вчителя у 2025 році: Держстат

У 2025 році тема низької зарплати вчителів залишається актуальною. За останніми даними Держстату, середня зарплата педагогічних працівників у сфері освіти наразі становить 14 307 грн, що приблизно на 39% менше за середню зарплату по країні, яка сягає 23 460 грн.

З 1 січня 2025 року вчителі отримують щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн (до оподаткування) за роботу в несприятливих умовах. Це так звана “вчительська тисяча”.

З 1 вересня 2025 року ця доплата буде збільшена до 2 600 грн (до оподаткування). Для педагогів, чиє навчальне навантаження перевищує ставку, сума доплати нараховується пропорційно.

Наприклад, якщо повна ставка становить 18 годин на тиждень і відповідна доплата становить 1 300 грн, то при навантаженні 25 годин вона збільшиться до 1 805,56 грн.

Доплата нараховується також тим вчителям, які працюють за сумісництвом або в кількох закладах освіти, і розраховується окремо за кожне місце роботи.

Загалом “вчительську тисячу” отримують педагогічні працівники всіх типів закладів загальної середньої освіти, від початкових шкіл до ліцеїв та спеціальних закладів, включно з навчально-реабілітаційними центрами та структурними підрозділами таких закладів.

Скільки заробляють вчителі в Україні

Розмір середньої зарплати вчителя у 2025 році залежить від трьох основних чинників:

базового посадового окладу;

доплат;

надбавок.

До складу зарплати зараховується надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, винагорода за сумлінну працю, допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки, доплата за роботу в несприятливих умовах, а також інші надбавки, такі як винагорода за класне керівництво чи перевірку зошитів.

Чи планують підвищувати середню зарплату вчителя в Україні

У 2025 році на сайті Кабінету Міністрів України була зареєстрована електронна петиція, автором якої є Надія Коток.

У петиції порушувалася вимога підвищити заробітну плату вчителів до рівня європейських країн, зокрема до $1-1,5 тис. на місяць. Це рішення набрало необхідну кількість підписів для розгляду урядом.

У відповідь на цю петицію колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що підвищення заробітної плати вчителів до такого рівня потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів.

Однак, за його словами, під час воєнного стану це є проблематичним, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони.

Водночас у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки закладено поступове підвищення зарплат педагогів. Планується, що зарплата вчителя становитиме 17 тис. грн у 2026 році, 18,3 тис. грн у 2027 році та 19,6 тис. грн у 2028 році.

Це дасть змогу частково скоротити розрив між середньою зарплатою вчителів та середньою зарплатою по країні та підвищити мотивацію педагогічних працівників.

