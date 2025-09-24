Перерахунок пенсій – це процедура, під час якої пенсійні виплати переглядаються з урахуванням змін у законодавстві, страхового стажу, заробітку чи інших факторів.

В Україні перерахунок може проводитися автоматично або за зверненням пенсіонера, залежно від виду пенсії та наявності підстав для перегляду. Це дає змогу враховувати набуті стаж і доходи після попереднього призначення пенсії, а також зміни мінімальних соціальних стандартів і прожиткового мінімуму.

Чи буде перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Підвищення пенсій у 2026 році: що відомо

Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на 2026 рік заклав збільшення фінансування пенсійних виплат, передбачивши проведення індексації.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона уточнила, що обсяг видатків на пенсійне забезпечення у 2026 році зросте на 123,4 млрд грн і перевищить позначку в 1 трлн грн.

Свириденко також наголосила, що уряд планує провести індексацію пенсій наступного року. Остаточний відсоток підвищення визначать окремою постановою Кабміну після ухвалення парламентом і підписання президентом державного бюджету.

За інформацією Міністерства фінансів, індексацію буде здійснено з 1 березня 2026 року.

Як здійснюється перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам в Україні

Автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у разі зміни прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати не проводиться. Такий перерахунок відбудеться лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Водночас навіть під час роботи пенсіонер може отримати інший вид перерахунку – з урахуванням додатково набутого страхового стажу та заробітку. Це передбачено роз’ясненням Пенсійного фонду України від 31.07.2025 №2800-030102-8/51015.

Пенсії виплачуються незалежно від того, чи отримує особа заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, виплати з накопичувальної системи чи недержавних пенсійних фондів, окрім випадків, чітко визначених законом (ч. 1 ст. 47 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Згідно з ч. 3 ст. 42 цього ж закону:

у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, чи мінімальної зарплати, розмір пенсії також підвищується;

виняток становлять працюючі пенсіонери, адже їм перерахунок робилять лише після звільнення або припинення діяльності, що є базою для сплати ЄСВ.

Перерахунок у такому випадку здійснюється з дати встановлення нового розміру прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати, чинних на момент звільнення.

Водночас працюючий пенсіонер має право на перерахунок за ст. 42 Закону із урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або стажу разом із заробітком — незалежно від того, чи були перерви в роботі.

Коли буде перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році

У ПФУ зазначили, що пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати та за яких сплачувався єдиний соціальний внесок (або вони робили це самостійно), отримують право на перерахунок своєї пенсії кожні два роки.

Механізм перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам:

Такий перерахунок здійснюється або за заявою пенсіонера, або автоматично з 1 квітня. Для автоматичного перерахунку враховується страховий стаж, набутий до лютого поточного року.

Уся процедура виконується в автоматизованому режимі, тож звертатися до Пенсійного фонду для проведення перерахунку не потрібно. Виплати в оновленому розмірі починають нараховувати вже з квітня.

При цьому перерахунок проводиться з урахуванням лише того страхового стажу, який був отриманий після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. У деяких випадках враховується також заробітна плата, здобута після призначення пенсії.

Розрахунок заробітку здійснюється відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону, із застосуванням того показника середньої зарплати, який був використаний під час первинного призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

