Перерасчет пенсий — это процедура, в ходе которой пенсионные выплаты пересматриваются с учетом изменений в законодательстве, страховом стаже, заработке или других факторов.

В Украине перерасчет может проводиться автоматически или по обращению пенсионера, в зависимости от вида пенсии и наличия оснований для пересмотра. Это позволяет учитывать приобретенный стаж и доходы после предварительного назначения пенсии, а также изменения минимальных социальных стандартов и прожиточного минимума.

Будет ли перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году, читайте в нашем материале.

Повышение пенсий в 2026 году: что известно

Кабинет Министров в проекте госбюджета на 2026 год заложил увеличение финансирования пенсионных выплат, предусмотрев проведение индексации.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она уточнила, что объем расходов на пенсионное обеспечение в 2026 году вырастет на 123,4 млрд грн и превысит отметку в 1 трлн грн.

Свириденко также подчеркнула, что правительство планирует провести индексацию пенсий в следующем году. Окончательный процент повышения будет определен отдельным постановлением Кабмина после принятия парламентом и подписания президентом государственного бюджета.

По информации Министерства финансов, индексация будет осуществлена с 1 марта 2026 года.

Как осуществляется перерасчет пенсий работающим пенсионерам в Украине

Автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам в случае изменения прожиточного минимума или минимальной зарплаты не производится. Такой перерасчет произойдет только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, даже во время работы пенсионер может получить другой вид перерасчета – с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа и заработка. Это предусмотрено разъяснением Пенсионного фонда Украины от 31.07.2025 №2800-030102-8/51015.

Пенсии выплачиваются независимо от того, получает ли лицо заработную плату, доходы от предпринимательской деятельности, выплаты из накопительной системы или негосударственных пенсионных фондов, кроме случаев, четко определенных законом (ч. 1 ст. 47 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Согласно ч. 3 ст. 42 этого же закона:

в случае увеличения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной зарплаты, размер пенсии также повышается;

исключение составляют работающие пенсионеры, ведь им перерасчет производится только после увольнения или прекращения деятельности, которая является базой для уплаты ЕСВ.

Перерасчет в таком случае осуществляется с даты установления нового размера прожиточного минимума или минимальной зарплаты, действующих на момент увольнения.

В то же время работающий пенсионер имеет право на перерасчет по ст. 42 Закона с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или стажа вместе с заработком — независимо от того, были ли перерывы в работе.

Когда будет перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году

В ПФУ отметили, что пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать и за которых уплачивался единый социальный взнос (или они делали это самостоятельно), получают право на перерасчет своей пенсии каждые два года.

Механизм перерасчета пенсий работающим пенсионерам:

Такой перерасчет осуществляется либо по заявлению пенсионера, либо автоматически с 1 апреля. Для автоматического перерасчета учитывается страховой стаж, приобретенный до февраля текущего года.

Вся процедура выполняется в автоматизированном режиме, поэтому обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно. Выплаты в обновленном размере начинают начислять уже с апреля.

При этом перерасчет производится с учетом только того страхового стажа, который был получен после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В некоторых случаях учитывается также заработная плата, полученная после назначения пенсии.

Расчет заработка осуществляется в соответствии с требованиями части первой статьи 40 Закона, с применением того показателя средней зарплаты, который был использован при первоначальном назначении или предыдущем перерасчете пенсии.

