Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію законопроєкту №14093, який передбачає зміну назви розмінної монети України.

Українську копійку хочуть замінити на шаг

Замість звичної копійки пропонується повернути історичну назву – шаг. Для реалізації цього рішення також зареєстровано допоміжний законопроєкт №14094.

За словами Стефанчука, таке рішення має не лише практичний, а й глибокий символічний сенс.

– Копійка – спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість шаг – історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки. Вона звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного, – пояснив голова Верховної Ради.

Він наголосив, що сьогодні копійка використовується лише в Росії, Білорусі та Україні.

Повернення до шага стане кроком до відновлення історичної справедливості, утвердження національної ідентичності та остаточного розриву з колоніальним минулим.

При цьому зміна не вимагатиме додаткових витрат. Монети з обома назвами певний час перебуватимуть в обігу паралельно, а їх співвідношення залишиться незмінним – 1:1.

– Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити, – підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, у 2024 році Національний банк України запропонував змінити назву дрібної розмінної монети з копійки на шаг.

Голова НБУ Андрій Пишний тоді заявив, що нові монети шаги перебуватимуть в обігу паралельно з копійками.

Також він зауважив, що не буде жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів.

