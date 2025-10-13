Розмір пенсії за віком в Україні визначається для кожної людини індивідуально під час її призначення.

Він залежить від тривалості страхового стажу (кількості років, за які сплачувалися внески до Пенсійного фонду) та рівня офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися ці внески.

Скільки буде пенсії при зарплаті в 17000 гривень, читайте в нашому матеріалі.

Як визначається розмір пенсії

Основна формула, за якою обчислюється пенсія, прописана у статті 27 Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і виглядає так:

П = Зп × Кс

де:

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата для обчислення пенсії;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Що таке заробітна плата для розрахунку пенсії (Зп)

Це не просто поточна зарплата. Вона визначається як добуток середньої зарплати по Україні за три роки перед призначенням пенсії та індивідуального коефіцієнта зарплати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні за кожен місяць).

За даними Пенсійного фонду України, середня зарплата для розрахунку пенсій у 2025 році (тобто середній показник за 2022–2024 роки) становить 15 057,09 грн.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 17000 гривень: приклад розрахунків

Для кожного місяця роботи визначається коефіцієнт зарплати — це відношення поточної зарплати до середньої по країні за цей самий місяць.

За останніми даними Пенсійного фонду, зарплата для обчислення коефіцієнта заробітної плати за серпень 2025 року становить 19 813 грн 71 коп.

Якщо ваша зарплата у серпні становить 17 000 грн, то коефіцієнт дорівнює:

17 000 ÷ 19 813,71 = 0,86.

Тобто у цьому місяці ваша зарплата на 14% нижча за середню по країні. Такий коефіцієнт розраховується для кожного місяця окремо, а потім знаходять середнє значення за весь період роботи (починаючи з 1 липня 2000 року)

Для прикладу візьмемо середній коефіцієнт 0,86.

Як враховується страховий стаж

Другий важливий показник — це страховий стаж. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж більший — пенсія буде вищою.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) розраховується за формулою:

Кс = (Кількість місяців стажу) ÷ 1200

Наприклад, якщо у вас 35 років стажу, то це:

35 × 12 = 420 місяців; 420 ÷ 1200 = 0,35.

Тобто коефіцієнт страхового стажу становить 0,35.

Щоб порахувати, яка буде пенсія при зарплаті 17000 гривень використовуємо наступні значення:

Середня зарплата за 3 роки — 15 057,09 грн.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати — 0,86.

15 057,09 × 0,86 = 12 948,09 грн.

Коефіцієнт страхового стажу — 0,35 (за 35 років).

12 948,09 × 0,35 = 4 531 грн.

Отже, орієнтовне значення, якою буде пенсія при зарплаті 17000 гривень і стажі 35 років, становитиме приблизно 4 530–4 600 грн на місяць.

Що впливає на розмір пенсії

Реальна сума може бути більшою або меншою, оскільки при офіційному розрахунку враховуються:

всі коефіцієнти зарплати за кожен місяць роботи з 2000 року;

зміни середньої зарплати по країні за різні роки;

можливі премії, надбавки та індексація.

Пенсійний фонд України щомісяця публікує офіційні показники середньої зарплати, тому кожен громадянин може уточнити свій індивідуальний коефіцієнт через електронний кабінет на сайті ПФУ.

