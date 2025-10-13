Размер пенсии по возрасту в Украине определяется для каждого человека индивидуально при ее назначении.

Он зависит от продолжительности страхового стажа (количества лет, за которые уплачивались взносы в Пенсионный фонд) и уровня официальной заработной платы, с которой уплачивались эти взносы.

Сколько будет пенсии при зарплате в 17000 гривен, читайте в нашем материале.

Как определяется размер пенсии

Основная формула, по которой рассчитывается пенсия, прописана в статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и выглядит так:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата для расчета пенсии;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Что такое заработная плата для расчета пенсии (Зп)

Это не просто текущая зарплата. Она определяется как произведение средней зарплаты по Украине за три года перед назначением пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней по стране за каждый месяц).

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата для расчета пенсий в 2025 году (то есть средний показатель за 2022–2024 годы) составляет 15 057,09 грн.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 17000 гривен: пример расчетов

Для каждого месяца работы определяется коэффициент зарплаты — это отношение текущей зарплаты к средней по стране за этот же месяц.

По последним данным Пенсионного фонда, зарплата для расчета коэффициента заработной платы за август 2025 года составляет 19 813 грн 71 коп.

Если ваша зарплата в августе составляет 17 000 грн, то коэффициент равен:

17 000 ÷ 19 813,71 = 0,86.

То есть в этом месяце ваша зарплата на 14% ниже средней по стране. Такой коэффициент рассчитывается для каждого месяца отдельно, а затем находят среднее значение за весь период работы (начиная с 1 июля 2000 года).

Для примера возьмем средний коэффициент 0,86.

Как учитывается страховой стаж

Второй важный показатель — это страховой стаж. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж больше — пенсия будет выше.

Коэффициент страхового стажа (Кс) рассчитывается по формуле:

Кс = (Количество месяцев стажа) ÷ 1200

Например, если у вас 35 лет стажа, то это:

35 × 12 = 420 месяцев; 420 ÷ 1200 = 0,35.

То есть коэффициент страхового стажа составляет 0,35.

Чтобы посчитать, какая будет пенсия при зарплате 17000 гривен, используем следующие значения:

Средняя зарплата за 3 года — 15 057,09 грн.

Индивидуальный коэффициент зарплаты — 0,86.

15 057,09 × 0,86 = 12 948,09 грн.

Коэффициент страхового стажа — 0,35 (за 35 лет).

12 948,09 × 0,35 = 4 531 грн.

Итак, ориентировочное значение пенсии при зарплате 17 000 гривен и стаже 35 лет составит примерно 4 530–4 600 грн в месяц.

Что влияет на размер пенсии

Реальная сумма может быть больше или меньше, поскольку при официальном расчете учитываются:

все коэффициенты зарплаты за каждый месяц работы с 2000 года;

изменения средней зарплаты по стране за разные годы;

возможные премии, надбавки и индексация.

Пенсионный фонд Украины ежемесячно публикует официальные показатели средней зарплаты, поэтому каждый гражданин может уточнить свой индивидуальный коэффициент через электронный кабинет на сайте ПФУ.

