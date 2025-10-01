Виплати ВПО у жовтні 2025 року продовжаться автоматично на наступні пів року (до лютого 2026 року), якщо заявники все ще відповідатимуть встановленим критеріям.

Однак на право отримати фінансову допомогу ВПО вплинуть посилені перевірки фінансово-майнового стану, обов’язкова ідентифікація, яку необхідно пройти до 1 жовтня, тощо.

Що саме зміниться для внутрішньо переміщених українців із 1 жовтня 2025 року – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

Додаткові виплати ВПО з 1 жовтня: хто отримає

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що внутрішньо переміщені особи, які безперервно працювали протягом шести останніх місяців, отримають одноразову додаткову виплату розміром в 2 тис. грн.

Тим часом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що так звану сьому додаткову виплату розміром в 2 тис. грн створили для тих ВПО, які після отримання допомоги на шестимісячний період продовжували працювати або мати дохід як фізичні особи-підприємці.

Це також стосується тих, хто після переміщення працевлаштувався чи зареєструвався як ФОП і безперервно працював до завершення визначеного періоду.

Як наголосили у Мінсоцполітики, головна мета програми – стимулювати працевлаштування та самозайнятість переселенців працездатного віку, а також – підтримати стабільний дохід їхніх сімей.

Допомога ВПО на опалення: що відомо про нові виплати

Переселенці з-поміж отримувачів пільг або житлових субсидій, які не отримали фінансову допомогу від міжнародних організацій, матимуть можливість придбати тверде паливо для опалювального сезону.

– Середній розмір виплат сягатиме 8 тис. грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні, – зазначила прем’єрка Юлія Свириденко.

Допомога на проживання для ВПО: куди звертатися

Мінсоцполітики зазначає, що для призначення допомоги на проживання ВПО можна звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Для цього можна використати:

портал Дія;

сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або виконавчі органи сільських/селищних/міських рад;

пошту – надіслати листа до відповідного органу Пенсійного фонду України.

Цю допомогу створили для підтримки сімей з дітьми до 18 років (або до 23, якщо вони ще навчаються), людей з інвалідністю І–ІІІ групи, сімей, у складі яких є лише непрацездатні особи тощо.

Для дорослих розмір допомоги становить 2 тис. грн на одну особу, для дітей та осіб з інвалідністю – 3 тис. грн.

Проте навіть після реєстрації на виплати їх можна втратити, якщо отримувач перестане відповідати критеріям.

Зокрема, такій людині не можна перебувати за кордоном понад 30 днів, купувати житло або авто, а також мати високий дохід та/або понад 100 тис. грн на депозиті.

У випадку, якщо соцзахист помітить, що ці критерії були порушені, виплата допомоги одразу припиниться.

Проте наявність понад 100 тис. грн на депозитному рахунку більше не буде перепоною для надання допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-сиротам, а також тим, хто тимчасово влаштований в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитбудинок сімейного типу.

Якщо ж ви не порушували ніяких критеріїв, а фінансова допомога надходити все одно перестала, вам доведеться звернутися до ЦНАПу чи управління соцзахисту й оновити дані або подати додаткові документи.

Зміни в програмі єОселя для переселенців з 1 жовтня

Крім іншого, уряд ухвалив постанову, за якою іпотека єОселя стала ще доступнішою для ВПО та жителів прифронтових територій.

Так, передбачається підтримка:

70% першого внеску (але не більш як 30% вартості житла вартістю до 2 млн грн);

до 70% щомісячного платежу протягом першого року з дати укладення кредитного договору;

та 40 тис. грн на оплату послуг і комісій банку, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Дію програми затвердили для 238 громад із 10 областей. Вона охоплює 6,6 млн українців, 3,7 млн з яких – представники вразливих категорій населення.

– Для оформлення необхідно подати заяву до уповноваженого банку. Після перевірки Пенсійний фонд перерахує кошти на ескроу-рахунок. Виплата здійснюється за умови, що людина сплатила власними коштами не менш як 30% першого внеску, а в подальшому своєчасно погашатиме щомісячні платежі, – пояснили в Мінсоцполітики.

Наголосимо, що під час отримання цієї допомоги не можна розраховувати на інші житлові програми для ВПО.

Оновлений механізм програми єОселя для ВПО та мешканців прифронтових територій стартував з 10 вересня.

Як ВПО отримати субсидію на оренду житла

Люди, які є внутрішньо переміщеними особами, для того щоб отримати субсидію на оренду житла, мають надати договір, за яким держава зможе компенсувати податок на доходи фізосіб, військовий збір та єдиний податок.

Документи на оренду треба підписати у власника житла. Також потрібно заповнити заяву з проханням про субсидії та компенсацію частини податків.

Іноді може знадобитись скан документів про те, що саме ця людина є законним представником. Може бути необхідним і спеціальне рішення суду з цього питання.

Після заповнення усі документи подають до ПФУ – можна фізично, можна онлайн. Після цього протягом 10 днів надійде рішення про призначення субсидії та її розмір.

Що відомо про програму Прихисток для ВПО

Ще одна державна програма, що допомагає переселенцям із житлом – це так званий Прихисток для ВПО.

Вона допомагає державі виплачувати кошти власникам житла, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб безкоштовно.

Розмір такої виплати наразі становить 450 грн на місяць за кожну розміщену особу.

Крім того, держава запустила експериментальний проєкт підтримки ВПО, що перебувають у складних життєвих обставинах, під назвою Тимчасове розміщення ВПО.

На участь можуть претендувати ВПО з інвалідністю або похилого віку, які перемістилися з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Їм можуть надати притулок, стаціонарний догляд, допомогти з соціальною адаптацією.

Цим займаються державні некомерційні підприємства, серед яких Миргородський санаторій Слава та Трускавецький санаторій Батьківщина, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.

