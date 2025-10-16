У повідомленні Пенсійного фонду України зазначається, що всі учасники бойових дій, які мають відповідне посвідчення УБД, отримують пільги у 2025 році автоматично. Однак можливі певні зміни у їхньому наданні та розмірі.

Факти ICTV з’ясували, хто може втратити пільги УБД у 2025 році.

Пільги УБД: хто втратить у 2025 році

У Пенсійному фонді зазначили, що громадяни, які мають посвідчення УБД, в окремих випадках все ж повинні переоформлювати пільги на житлово-комунальні послуги у 2025 році. Але це необхідно робити лише за певних умов, якщо відбулися якісь зміни.

Зараз дивляться

Коли потрібно звертатися в Пенсійний фонд України для переоформлення пільг учасникам бойових дій:

під час зміни адреси проживання;

якщо змінився склад родини УБД;

якщо змінилася категорія пільговика;

змінилася кількість або перелік комунальних послуг.

Також у Пенсійному фонді зазначили, що для того, щоб отримувати пільги на придбання твердого палива, заяву необхідно подавати щороку.

Хто може втратити пільги для УБД та за яких умов

У разі зміни паспорта або посвідчення учасника бойових дій, потрібно внести деякі зміни до персональної облікової картки пільговика. За повідомленнями від Пенсійного фонду, особа протягом 30 днів після зміни повинна повідомити орган Пенсійного фонду для коригування інформації.

Подати заяву про внесення відомостей до реєстру осіб, що мають право на пільгу, можна декількома способами:

прийти до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання;

надіслати документи поштою до органів Пенсійного фонду;

скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду, мобільним застосунком Пенсійний фонд або порталом Дія.

Тобто, якщо особа не зробить цього вчасно, то вона може втратити пільги, які надаються відповідно до статусу УБД.

Відповідно до постанови від 13.12.2024 №1420, було прийнято рішення про захист прав членів сімей учасників бойових дій, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти.

Відтепер члени сімей таких осіб мають право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, які призначалися їхнім рідним. Для цього достатньо звернутися до відповідних органів із заявою та надати необхідні документи.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.