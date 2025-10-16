В сообщении Пенсионного фонда Украины отмечается, что все участники боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение УБД, получают льготы в 2025 году автоматически. Однако возможны некоторые изменения в их предоставлении и размере.

Факты ICTV выяснили, кто может потерять льготы УБД в 2025 году.

Льготы УБД: кто потеряет в 2025 году

В Пенсионном фонде отметили, что граждане, имеющие удостоверение УБД, в некоторых случаях все же должны переоформлять льготы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. Но это необходимо делать только при определенных условиях, если произошли какие-то изменения.

Когда нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины для переоформления льгот участникам боевых действий:

при изменении адреса проживания;

если изменился состав семьи УБД;

если изменилась категория льготника;

изменилось количество или перечень коммунальных услуг.

Также в Пенсионном фонде отметили, что для того, чтобы получать льготы на приобретение твердого топлива, заявление необходимо подавать ежегодно.

Кто может потерять льготы для УБД и при каких условиях

В случае изменения паспорта или удостоверения участника боевых действий, нужно внести некоторые изменения в персональную учетную карточку льготника. По сообщениям от Пенсионного фонда, лицо в течение 30 дней после изменения должно уведомить орган Пенсионного фонда для корректировки информации.

Подать заявление о внесении сведений в реестр лиц, имеющих право на льготу, можно несколькими способами:

прийти в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства;

отправить документы по почте в органы Пенсионного фонда;

воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда, мобильным приложением Пенсионный фонд или порталом Дія.

То есть, если лицо не сделает этого вовремя, то оно может потерять льготы, которые предоставляются в соответствии со статусом УБД.

В соответствии с постановлением от 13.12.2024 № 1420, было принято решение о защите прав членов семей участников боевых действий, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести.

Отныне члены семей таких лиц имеют право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые назначались их родным. Для этого достаточно обратиться в соответствующие органы с заявлением и предоставить необходимые документы.

Источник : Пенсионный фонд

