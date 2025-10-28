У листопаді 2025 року розпочнеться новий опалювальний сезон 2025-2026. Пенсійний фонд України проведе автоматичне перерахування пільг для більшості отримувачів субсидій.

Більше інформації про нарахування субсидій у листопаді 2025 року читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Субсидії в Україні на опалювальний сезон 2025-2025

Пенсійний фонд України провів розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років з 1 жовтня. Такий розрахунок виконуватиметься автоматично для більшості громадян.

Домогосподарствам, чия субсидія в літній період дорівнювала 0,00 грн, розмір виплат також буде переглянуто автоматично.

Для осіб, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення та не використовують природний газ чи електроенергію для опалення), законодавством передбачено надання житлової субсидії або пільги на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Таким людям також можуть надавати субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг, таких як електрика, газ для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття чи інші.

Субсидія 2025 на тверде паливо

Пільга на скраплений газ, тверде та рідке пічне паливо надається особам, внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, один раз на рік на один опалювальний сезон. Для її призначення подаються заява за встановленим зразком і довідка про наявність пічного опалення в житловому приміщенні.

Призначення житлової субсидії чи пільги на тверде паливо здійснюється з урахуванням загального доходу родини.

Проте є категорія громадян, яким надаються такі пільги, попри отримані доходи. Серед них – учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родини захисників України та загиблих (померлих) ветеранів війни.

Субсидія 2025: розмір допомоги на закупівлю твердого палива

Низка громадян можуть отримати матеріальну допомогу на придбання твердого палива від міжнародних партнерів.

Люди, які живуть у будинках із пічним опаленням на територіях, де відбувалися або тривають бойові дії (у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях), можуть отримати одноразову грошову допомогу на купівлю твердого палива.

Її виплачують за кошти міжнародних донорів. Список таких територіальних громад затверджується обласними держадміністраціями або військовими адміністраціями.

Грошова допомога на придбання твердого палива надається одноразово на опалювальний сезон у розмірі 19,4 тис. грн на домогосподарство.

Чи будуть субсидії, якщо є борги за комуналку

Субсидію не надають, якщо домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги більше ніж на три місяці, а на момент звернення ця заборгованість перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

Це передбачено пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та приймальних родин становить 4 тис. грн.

Але субсидію можуть призначити, якщо споживач підтвердив сплату заборгованості, уклав договір про її реструктуризацію або оскаржив суму в суді (маючи ухвалу про відкриття справи).

Внутрішньо переміщеним особам, які проживають у житлі без договору оренди, заборгованість не враховують під час призначення субсидії, якщо вона виникла до отримання довідки ВПО.

У Пенсійному фонді України нагадали, що у заяві вказується перелік послуг, на які особа хоче отримати субсидію. Субсидія надається лише на ті послуги, за якими немає заборгованості.

