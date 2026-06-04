Закон України Про військовий обов’язок і військову службу містить підстави для звільнення з військової служби.

Факти ICTV розповідають, хто має право на звільнення з військової служби в Україні у 2026 році, — детальніше читайте в матеріалі.

Звільнення з військової служби 2026: підстави

Згідно з законом, під час дії воєнного стану підстави для звільнення з військової служби мають:

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особи, яким було встановлено інвалідність;

особи, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу (визнані непридатними або тимчасово непридатними на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії);

люди, що досягли граничного віку перебування на військовій службі;

люди, які перебували в полоні, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу;

особи, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі у зв’язку з набуттям законної сили обвинувальним вироком суду;

особи, яких призначено на посаду — судді, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді Конституційного Суду України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Звільнення з військової служби можливе у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їхнього використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу).

Підстави для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом

Для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, окрім вище зазначених, передбачені додаткові підстави для звільнення. Зокрема:

За власним бажанням — для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ, але не раніше шести місяців безперервної служби.

У зв’язку із закінченням строку служби — після закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану, за умови, що військовослужбовець не виявив бажання продовжувати службу.

У зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування — стосується випадків, коли військовослужбовець не відповідає вимогам, встановленим під час випробувального терміну.

У зв’язку з службовою невідповідністю — застосовується до випадків, коли військовослужбовець не виконує свої службові обов’язки належним чином.

Підстави для звільнення військовослужбовців за сімейними обставинами

Підстави для звільнення з військової служби також можуть бути за сімейними обставинами (перелік визначається частиною 12 статті 26 закону України).

Під час дії воєнного стану з військової служби можуть звільнитися:

жінки-військовослужбовиці, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною;

жінки-військовослужбовиці у зв’язку з вагітністю;

жінка у разі, якщо обоє із подружжя проходять військову службу та мають дитину чи дітей віком до 18 років;

військовослужбовець, у якого на утриманні три та більше дітей віком до 18 років (не стосується осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів);

військовослужбовець, який самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

військовослужбовець, який має дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий із батьків позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, помер або відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

військовослужбовець, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років (якщо відсутні інші осіби, які зобов’язані її виховувати);

військовослужбовець, який утримує повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

військовослужбовець, який повинен здійснювати постійний догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю І чи ІІ групи;

військовослужбовець, який має піклуватися про людину, визнану судом недієздатною (якщо немає можливості піклуватися про неї іншим особам);

військовослужбовець, який виховує дитину, хвору на тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, дитячий церебральний параліч, онкологічні, онкогематологічні захворювання, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), тяжкі психічні розлади, хронічні або гострі захворювання нирок (IV ступінь);

військовослужбовець, який виховує дитину, яка дістала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги;

військовослужбовець, який повинен доглядати за дружиною або чоловіком з інвалідністю ІІІ групи, яка була встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності одного з парних органів, кінцівок (кінцівки), стоп ніг (стопи ноги), кисті (кистей) руки, або за наявності у дружини (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

військовослужбовець, який має здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю І чи ІІ групи (якщо немає інших членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд).

Підстави для звільнення з військової служби мають військовослужбовці, які є:

усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування; прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина віком до 18 років, позбавлена батьківського піклування.

Тож підстави для звільнення військовослужбовців в Україні залежать від низки чинників, зокрема від сімейних обставин, стану здоров’я людини та інших поважних причин.

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