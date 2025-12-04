Верховна Рада України ухвалила закони, які розширюють систему пільг для імпортерів товарів оборонного призначення, зокрема для виробництва безпілотників.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Розширення пільг для виробників дронів: що відомо

– Парламент підтримав у цілому наші з Романом Костенком законопроєкти (№14169 та №14170) щодо змін до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників, – розповів Гетманцев.

За його словами, документи передбачають:

ввезення компонентів не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації дронів;

спрощення митних процедур для оборонних підприємств;

врегулювання зміни цільового використання імпортованих товарів;

застосовування пільги щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

Згідно із законопроєктами, надаються пільги у вигляді звільнення від ПДВ на імпорт до України дронів, машин для розмінування, засобів протидії технічним розвідкам, іншої оборонної продукції для їхніх розробників і виробників.

У документах зазначено, що від оподаткування пропонують звільнити імпорт симуляторів бойових дій.

Водночас законопроєкти врегульовують зміну цільового використання імпортованих товарів і дозволяють зберігати пільги щодо техніки, яка була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

Ухвалені закони продовжують пільговий режим на імпорт до 2027 року для безпілотників, прицілів, тепловізорів та аналогічного обладнання. Крім цього, пільги на вітроенергетичні генератори та обладнання для відновлюваної енергетики продовжено до 2029 року.

Як пояснив Данило Гетманцев, ці зміни зменшують собівартість виробництва, дозволяють підприємствам швидше отримувати компоненти та одразу вкладати ресурси у виробництво, внаслідок чого прискорюється постачання технологічних рішень силам оборони України.

