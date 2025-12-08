Останніми роками в Україні стрімко зростає популярність влогінгу, адже дедалі більше людей ведуть власні канали на YouTube, створюють контент і отримують за це реальні гроші. Монетизація стала для багатьох не просто хобі, а повноцінним джерелом доходу.

Чи потрібно сплачувати податки з монетизації YouTube ми розпитали у адвоката, керуючого партнера ЮК Winner Ігоря Ясько.

Чи має ФОП платити податки з монетизації YouTube

Адвокат наголосив, що ФОП має платити податки з монетизації YouTube, але не завжди як ФОП, адже усе залежить від того, чи пов’язані виплати з його підприємницькою діяльністю.

– Якщо блогер не оформлений як ФОП, податки з монетизації сплачує як звичайна фізособа, – зауважив адвокат.

Коли платить ФОП

Якщо YouTube розміщує рекламу у відео, яка просуває товари/послуги самого підприємця (його бізнес, бренд, послуги юриста, курси тощо), отримані кошти можуть включатися до доходу ФОП‑єдинника та оподатковуватися за правилами спрощеної системи (наприклад, 3 група – 5% єдиного податку плюс ЄСВ).

Обов’язкові умови:

реклама має бути пов’язана з господарською діяльністю фізичної особи підприємця,

виплати заходити на підприємницький рахунок у межах звітного періоду.

Податкова служба у своїх роз’ясненнях підтверджує, що такі надходження можуть визнаватися підприємницьким доходом і оподатковуватися як дохід платника єдиного податку, якщо реклама стосується саме діяльності фізичної особи підприємця.

– У цьому випадку питання “чи має ФОП платити податки” вирішується однозначно: так, але в режимі, передбаченому для його групи спрощеної системи, – наголосив адвокат.

Коли це не дохід ФОП

За словами правника, якщо у відео йдеться про рекламу продуктів/послуг самого YouTube або інших сервісів, не пов’язаних з діяльністю фізичної особи підприємця, податківці вважають, що такі виплати не є підприємницьким доходом.

У такій ситуації дохід розглядається як іноземний дохід фізичної особи і оподатковується за загальними правилами:

18% ПДФО

1,5%–5% військового збору (залежно від актуальної ставки).

Для таких доходів ФОП-статус не рятує, адже навіть якщо людина зареєстрована як підприємець, конкретні нарахування з YouTube, що не пов’язані з бізнесом, мають декларуватися в річній декларації як дохід фізособи.

Відповідно, сплачувати податки повинен сам блогер як платник ПДФО та військового збору.

Хто має сплачувати податки з монетизації YouTube в Україні

Платником податків з монетизації YouTube завжди є автор каналу (власник акаунту AdSense), а не Google чи YouTube.

Якщо він не має статусу фізичної особи підприємця, сплачує податки як звичайна фізична особа з усього отриманого доходу, включно з іноземним.

Якщо він є ФОП і правильно оформлює взаємовідносини (договір, інвойси, зарахування на підприємницький рахунок), частина доходів, пов’язана з його підприємницькою діяльністю (реклама його продуктів/послуг), оподатковується як підприємницький дохід, а решта – як дохід фізособи.

На практиці податківці часто радять отримати індивідуальну податкову консультацію або готуватися відстоювати підприємницький характер доходу в суді.

Чи потрібно платити податки з монетизації YouTube в Україні: ключові висновки для ФОП і фізосіб

Податки з монетизації YouTube сплачуються завжди, незалежно від того, чи є блогер ФОП.

Якщо монетизація прямо пов’язана з діяльністю ФОП (реклама його бізнесу), дохід може обкладатися єдиним податком як підприємницький.

Якщо реклама стосується не бізнесу ФОП, дохід оподатковується як іноземний дохід фізособи за ставками ПДФО та військового збору.

