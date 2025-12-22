Відстеження банківських платежів в Україні: що зміниться для клієнтів
- З 1 грудня 2025 року в СЕП запустять сервіс для відстеження банківських платежів.
- Користувачі бачитимуть усі етапи платежу за унікальним кодом UETR без персональних даних.
- З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані формувати UETR та передавати статус операцій до сервісу.
З 1 грудня 2025 року Національний банк України запускає в Системі електронних платежів новий сервіс для відстеження платіжних операцій. Йдеться про спеціальний трекінг-інструмент, який дозволить у будь-який час перевіряти, на якому етапі перебуває грошовий переказ – від моменту його створення до фактичного зарахування коштів.
Що відомо про новий сервіс відстеження банківських платежів в Україні, читайте в нашому матеріалі.
Відстеження банківських платежів: що зміниться
Як зазначили у НБУ, новий сервіс буде доступний цілодобово як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Для компаній це означає додаткові можливості контролю розрахунків із партнерами, а для громадян – це зручний спосіб самостійно стежити за своїми платежами без звернення до банку.
Користувачі зможуть переглядати детальний статус кожної операції:
- чи платіж лише ініційовано,
- чи він обробляється банком платника,
- перебуває на етапі проходження через СЕП.
- вже зарахований на рахунок отримувача.
Також буде доступна інформація про час проходження ключових етапів операції. Передусім це стосується переказів між рахунками за реквізитами або IBAN, включно з миттєвими платежами.
Основою роботи сервісу є спеціальний унікальний код платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Саме за цим ідентифікатором користувач зможе перевірити рух коштів у системі.
При цьому персональні дані не відображатимуться, адже сервіс надає виключно технічну інформацію про хід операції.
Із 1 квітня 2026 року для всіх учасників СЕП встановлюються обов’язкові вимоги:
- кожен платіж через систему має супроводжуватися формуванням UETR;
- цей ідентифікатор необхідно надавати платнику;
- інформацію про статус операції потрібно передавати до трекінг-сервісу.
Як зазначають у Нацбанку, відстеження банківських платежів в Україні та запуск такого інструменту, дозволить клієнтам у режимі реального часу контролювати свої перекази. Банкам і платіжним установам це дозволить зменшити витрати на обробку запитів щодо статусу платежів.
Водночас такий механізм відстеження банківських платежів НБУ – це черговий крок у розвитку прозорої та сучасної платіжної інфраструктури, узгодженої з європейськими стандартами.
У майбутньому це відкриває можливості для подальших оновлень СЕП, зокрема впровадження мультивалютних операцій, глибшої інтеграції з європейськими платіжними системами та використання аналітичних інструментів і технологій штучного інтелекту.