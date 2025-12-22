З 1 грудня 2025 року Національний банк України запускає в Системі електронних платежів новий сервіс для відстеження платіжних операцій. Йдеться про спеціальний трекінг-інструмент, який дозволить у будь-який час перевіряти, на якому етапі перебуває грошовий переказ – від моменту його створення до фактичного зарахування коштів.

Що відомо про новий сервіс відстеження банківських платежів в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Відстеження банківських платежів: що зміниться

Як зазначили у НБУ, новий сервіс буде доступний цілодобово як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Для компаній це означає додаткові можливості контролю розрахунків із партнерами, а для громадян – це зручний спосіб самостійно стежити за своїми платежами без звернення до банку.

Зараз дивляться

Користувачі зможуть переглядати детальний статус кожної операції:

чи платіж лише ініційовано,

чи він обробляється банком платника,

перебуває на етапі проходження через СЕП.

вже зарахований на рахунок отримувача.

Також буде доступна інформація про час проходження ключових етапів операції. Передусім це стосується переказів між рахунками за реквізитами або IBAN, включно з миттєвими платежами.

Основою роботи сервісу є спеціальний унікальний код платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Саме за цим ідентифікатором користувач зможе перевірити рух коштів у системі.

При цьому персональні дані не відображатимуться, адже сервіс надає виключно технічну інформацію про хід операції.

Із 1 квітня 2026 року для всіх учасників СЕП встановлюються обов’язкові вимоги:

кожен платіж через систему має супроводжуватися формуванням UETR;

цей ідентифікатор необхідно надавати платнику;

інформацію про статус операції потрібно передавати до трекінг-сервісу.

Як зазначають у Нацбанку, відстеження банківських платежів в Україні та запуск такого інструменту, дозволить клієнтам у режимі реального часу контролювати свої перекази. Банкам і платіжним установам це дозволить зменшити витрати на обробку запитів щодо статусу платежів.

Водночас такий механізм відстеження банківських платежів НБУ – це черговий крок у розвитку прозорої та сучасної платіжної інфраструктури, узгодженої з європейськими стандартами.

У майбутньому це відкриває можливості для подальших оновлень СЕП, зокрема впровадження мультивалютних операцій, глибшої інтеграції з європейськими платіжними системами та використання аналітичних інструментів і технологій штучного інтелекту.

Джерело : НБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.