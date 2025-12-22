З 1 грудня 2025 року Національний банк України запускає в Системі електронних платежів новий сервіс для відстеження платіжних операцій. Йдеться про спеціальний трекінг-інструмент, який дозволить у будь-який час перевіряти, на якому етапі перебуває грошовий переказ – від моменту його створення до фактичного зарахування коштів.

Що відомо про новий сервіс відстеження банківських платежів в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Відстеження банківських платежів: що зміниться

Як зазначили у НБУ, новий сервіс буде доступний цілодобово як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Для компаній це означає додаткові можливості контролю розрахунків із партнерами, а для громадян – це зручний спосіб самостійно стежити за своїми платежами без звернення до банку.

Зараз дивляться

Користувачі зможуть переглядати детальний статус кожної операції: 

  • чи платіж лише ініційовано, 
  • чи він обробляється банком платника, 
  • перебуває на етапі проходження через СЕП.
  • вже зарахований на рахунок отримувача. 

Також буде доступна інформація про час проходження ключових етапів операції. Передусім це стосується переказів між рахунками за реквізитами або IBAN, включно з миттєвими платежами.

Основою роботи сервісу є спеціальний унікальний код платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Саме за цим ідентифікатором користувач зможе перевірити рух коштів у системі. 

При цьому персональні дані не відображатимуться, адже сервіс надає виключно технічну інформацію про хід операції.

Із 1 квітня 2026 року для всіх учасників СЕП встановлюються обов’язкові вимоги:

  • кожен платіж через систему має супроводжуватися формуванням UETR;
  • цей ідентифікатор необхідно надавати платнику;
  • інформацію про статус операції потрібно передавати до трекінг-сервісу.

Як зазначають у Нацбанку, відстеження банківських платежів в Україні та запуск такого інструменту, дозволить клієнтам у режимі реального часу контролювати свої перекази.  Банкам і платіжним установам це дозволить зменшити витрати на обробку запитів щодо статусу платежів. 

Водночас такий механізм відстеження банківських платежів НБУ – це черговий крок у розвитку прозорої та сучасної платіжної інфраструктури, узгодженої з європейськими стандартами.

У майбутньому це відкриває можливості для подальших оновлень СЕП, зокрема впровадження мультивалютних операцій, глибшої інтеграції з європейськими платіжними системами та використання аналітичних інструментів і технологій штучного інтелекту.

Читайте також
Чи існує штраф за переказ коштів з картки на картку в Україні: пояснення юриста
штраф за переказ коштів з картки на картку

Джерело: НБУ

Пов'язані теми:

Національний Банк України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.