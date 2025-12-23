Рік добігає кінця, і більшість людей очікує різдвяних та новорічних свят. Утім, для соціально незахищених верств населення головним питанням залишається не святкова атмосфера, а наявність коштів на повсякденні потреби.

Чи було фінансування соціальних виплат у грудні, читайте в нашому матеріалі.

Фінансування соціальних виплат у грудні 2025 року: що відомо

У Пенсійному фонді повідомили, чи було фінансування соціальних виплат у грудні 2025 року.

Зараз дивляться

За даними ПФУ, станом на 22 грудня здійснено фінансування основних соціальних виплат:

На пенсійне забезпечення спрямовано 60,0 млрд грн, з яких 8,8 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, а 51,2 млрд грн – через уповноважені банки.

На житлові субсидії та пільги виділено 4,4 млрд грн.

Обсяг страхових виплат становив 2,8 млрд грн, зокрема 1,5 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних.

На державні допомоги та інші соціальні виплати профінансовано 9,6 млрд грн.

Упродовж грудня органи Пенсійного фонду України надали 1 104,6 тис. послуг громадянам, які звернулися за обслуговуванням.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року на виплату пенсій українцям було спрямовано 68 млрд грн. Із цієї суми 9 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, ще 59 млрд грн – через уповноважені банки.

Крім пенсій, у листопаді кошти спрямували й на інші соціальні програми. Зокрема, 2,6 млрд грн було виділено на фінансування житлових субсидій та пільг.

Обсяг страхових виплат становив 3 млрд грн, із яких 1,8 млрд грн спрямували на оплату лікарняних. Ще 8,6 млрд грн держава спрямувала на виплату державних допомог та інших соціальних виплат.

Коли відбувається фінансування соціальних виплат

Фінансування соціальних виплат в Україні здійснюється щомісяця відповідно до графіка Пенсійного фонду України. Перерахування коштів триває з 4 по 25 число кожного місяця.

Основна частина грудневих виплат проводиться вже в перші тижні місяця та триває до 25 грудня включно, згідно з установленим графіком, щоб усі змогли отримати гроші до новорічних свят.

Нагадаємо, що 24 грудня 2025 року – це останній день подання заявки на отримання тисячі гривень у межах програми Зимової підтримки. Ці кошти можна використати на придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг або ліків.

Така допомога може стати додатковою фінансовою підтримкою для пенсіонерів та інших соціально незахищених категорій громадян напередодні свят.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.