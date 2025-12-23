Станом на кінець грудня державну допомогу в розмірі 1 000 гривень за програмою Зимова підтримка вже отримали 13,7 млн українців. За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, станом на 22 грудня, держава повністю профінансувала всі заявки, подані до 17 грудня.

Про останні зміни у Зимовій підтримці, читайте в нашому матеріалі.

Програма Зимова підтримка: останні зміни

Виплати продовжують здійснювати і через Укрпошту. Зараз гроші на Укрпошті отримують ті, хто подав заявки у другій половині листопада. Прийом заявок завершується 24 грудня 2025 року. Тож поспішіть, якщо планували отримати виплати.

Гроші, отримані на картку Національний кешбек, можна використати до 30 червня 2026 року.

Нещодавно у Мінсоцполітики подовжили строки, у які можна витратити 1 000 грн, оформлені через Укрпошту. Тепер це можна зробити до кінця лютого 2026 року.

Зимова підтримка: зміни за останній місяць

З моменту запуску програми її умови неодноразово змінювалися. Якщо раніше кошти дозволялося витрачати на поповнення мобільного рахунку або відвідування кафе та ресторанів, то цього року перелік змінили. Тепер гроші можна витрачати й на продукти харчування.

Допомогу в розмірі 1 000 гривень дозволено використовувати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання товарів українського виробництва, зокрема ліків, книг і продуктів харчування, а також для благодійних внесків.

Станом на зараз українці витратили з картки Національний кешбек понад 7 млрд гривень, найчастіше спрямовуючи кошти на оплату комуналки, ліків і продуктів.

Наразі оплатити продукти можна у 10 торговельних мережах. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що з 18 грудня до програми Національний кешбек долучилися ще п’ять мереж. Зокрема, кошти можна використати в магазинах Fozzy Group – Сільпо, Фора, Trash, Fozzy та Близенько, а також у мережах Ашан, SPAR, VARUS, Торба, Сімі та Сім-23.

Загалом кількість торгових точок по Україні, де приймають кошти за програмою Національний кешбек, становить 1 780.

Ба більше, гроші на харчі можна витратити не лише в продуктових магазинах, а й у відділеннях Укрпошти. Там за ці кошти можна придбати консерви, тушонку, солодощі, чай, каву, олію та крупи. Також дозволено оплатити послуги перевізника, зокрема поштові відправлення, або замовити ліки.

Детальну інструкцію, як це зробити, можна знайти тут. В аптеках кошти можна витрачати виключно на ліки українського виробництва.

Окремо діє програма допомоги у розмірі 6 500 гривень для соціально незахищених верств населення. Умови її використання відрізняються від програми Зимова підтримка на 1 000 гривень. Кошти у розмірі 6 500 грн дозволено витрачати на ліки, одяг, взуття та вітаміни у визначених аптеках і магазинах.

Ці кошти надходять не на картку Національний кешбек, а на спеціальні рахунки, зокрема картку Дія. Скористатися допомогою у розмірі 6 500 гривень можна протягом шести місяців, тобто 180 днів з моменту її отримання.

