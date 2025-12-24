В українському законодавстві до спеціальних пенсій належать окремі види пенсійного забезпечення, які призначаються не за загальними правилами, а на підставі спеціальних законів.

Хто належить до спецпенсіонерів в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Спецпенсії: хто отримує у 2025 році

Насамперед це пенсії суддям, прокурорам, державним службовцям, а також пенсії за вислугу років для працівників зі шкідливими й важкими умовами праці, зокрема на підземних і гірничих роботах.

Спеціальні пенсії силовикам передбачають пенсійне забезпечення за вислугу років для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів (Національної поліції, СБУ, БЕБ), прокурорів та інших визначених категорій.

Такі пенсії дають змогу виходити на заслужений відпочинок у суттєво молодшому віці, орієнтовно після 45 років, і обчислюються за окремим порядком, який може передбачати виплату до 70% грошового забезпечення.

Спецпенсії, перелік категорій осіб:

Судді. Пенсійне забезпечення суддів визначається як довічне грошове утримання відповідно до законодавства про судоустрій і статус суддів. Розмір такого утримання становить 50% суддівської винагороди судді, який обіймає відповідну посаду. Право на нього мають чоловіки після досягнення 62 років і жінки після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Прокурори. Пенсії прокурорам призначаються згідно із законом України Про прокуратуру. Право на виплати виникає за наявності не менше 25 років вислуги на день звернення, з яких щонайменше 15 років має становити стаж роботи на посадах прокурорів.

Державні службовці. Спеціальні пенсії державним службовцям передбачені законом України Про державну службу. Таке право зберігається за особами, які станом на 1 травня 2016 року мали не менше 20 років стажу на посадах, зарахованих до відповідних категорій державної служби. Розмір пенсії становить 60% заробітної плати.

Також це пенсії за вислугу років (шкідливі та важкі умови праці). Цей вид спеціальних пенсій в Україні призначається окремим категоріям працівників відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення. Йдеться про осіб, робота яких призводить до втрати професійної працездатності до настання загального пенсійного віку.

До таких категорій належать:

працівники підземних і відкритих гірничих робіт;

особовий склад гірничорятувальних частин;

працівники металургії;

робітники локомотивних бригад і працівники, що забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітені;

водії вантажних автомобілів, зайняті у технологічних процесах на шахтах, рудниках і кар’єрах;

інші професії зі шкідливими та важкими умовами праці.

Умови призначення таких пенсій залежать від тривалості спеціального стажу. Наприклад, для працівників гірничих робіт пенсія може призначатися незалежно від віку за наявності не менше 25 років роботи на відповідних посадах. Для робіт з особливо шкідливими та важкими умовами праці пенсійний вік знижується:

чоловікам – з 50 років за стажу не менше 25 років (з них 10 – на таких роботах),

жінкам – за стажу не менше 20 років (з них 7 років 6 місяців – на цих роботах).

Заяви про призначення пенсії розглядаються органами Пенсійного фонду України протягом десяти днів із моменту їхнього надходження. Пенсія за вислугу років призначається з дня звернення, а при поданні заяви поштою – з дати поштового штемпеля.

Чи зросли спецпенсії в Україні у 2025 році

Як повідомили у ПФУ, законом України Про Державний бюджет України на 2025 рік (стаття 46) визначено, що у 2025 році на період дії воєнного стану до пенсій, розмір яких перевищує десять прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність (2 361 грн), застосовуються обмежувальні коефіцієнти.

Таким чином, обмеження стосуються виплат, які перевищують максимальний розмір пенсії – 23 610 грн.

Ці норми поширюються на пенсії, призначені відповідно до Митного кодексу України та низки законів, зокрема про державну службу, прокуратуру, статус народного депутата, Національний банк, Кабінет міністрів, дипломатичну службу, службу в органах місцевого самоврядування, судову експертизу, соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи, державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів, наукову і науково-технічну діяльність, пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також відповідно до постанови Верховної Ради щодо статусу помічників-консультантів народних депутатів.

Постановою Кабінету міністрів України №1 від 3 січня 2025 року затверджено порядок виплати таких пенсій та конкретні розміри обмежувальних коефіцієнтів. Зокрема, вони застосовуються поетапно залежно від суми перевищення:

до частини пенсії понад 10, але не більше 11 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,5;

понад 11 і до 13 прожиткових мінімумів – 0,4;

понад 13 і до 17 прожиткових мінімумів – 0,3;

понад 17 і до 21 прожиткового мінімуму – 0,2;

до суми, що перевищує 21 прожитковий мінімум, – 0,1.

Для осіб, яким пенсію призначено або перераховано за спеціальними законами, але які водночас мають право на пенсію відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, обмежувальні коефіцієнти застосовуються лише до тієї частини виплат, що перевищує розмір пенсії, обчисленої за цим законом.

Водночас зазначені обмеження не поширюються на пенсії осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації.

Також вони не застосовуються до пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Чи скасують спеціальні пенсії

В Україні готують комплексне оновлення пенсійної системи, яке передбачає відхід від застарілої моделі спеціальних виплат і впровадження накопичувального елементу. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, у Мінсоцполітики вже працюють над новою пенсійною моделлю, яка має бути фінансово стабільною та забезпечити не одноразове, а поступове зростання мінімальних пенсій у майбутньому.

Міністр також зазначив, що реформа охоплюватиме не лише солідарну систему, а й сферу спеціальних пенсій. Їх пропонують трансформувати у професійні, оскільки чинні пільгові виплати створюють дисбаланс і додаткове навантаження на Пенсійний фонд. Водночас важливим завданням він назвав чітке визначення джерел фінансування професійної складової, щоб уникнути тиску на державний бюджет.

Окремо Улютін повідомив про підготовку до запровадження накопичувальної частини пенсійної системи. Ідеться про добровільний формат, який дасть змогу громадянам самостійно формувати пенсійні заощадження.

За його словами, впровадження обов’язкової накопичувальної системи наразі неможливе через відсутність стабільних джерел фінансування, тому акцент робиться саме на добровільному механізмі без ризиків для держфінансів.

