В Україні готуються до впровадження пенсійної реформи, що дозволить підвищити мінімальну пенсію до 6 тис. грн. Повне оновлення пенсійної системи планують здійснювати протягом приблизно 13 років.

Про це розповів в інтерв’ю РБК Україна міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Що відомо про реформу пенсійної системи

За його словами, чинна пенсійна система є несправедливою: хтось отримує низькі пенсійні виплати, а хтось – значно більші. Різниця між сумами може залежати від року виходу на пенсію.

– Навіть маючи однакові умови, тобто стаж роботи і рівень заробітної плати, ти все одно в залежності від року маєш значні відмінності суми, яку будеш отримувати. Це все ми будемо збалансовувати. Ми зараз в дискусії з моїми колегами з Міністерства фінансів, також зі Світовим банком і МВФ. Для них важливо, щоб будь-яка наша вправа була фінансово стабільна, і щоб вона не тиснула в майбутньому на видатки бюджету, – зазначив Улютін.

У Міністерстві планують провести трискладову пенсійну реформу: перший етап стосуватиметься солідарної системи, другий – спеціальних пенсій, третій – накопичувальної частини.

За словами міністра, зараз для початку змін є фінансове вікно можливостей, оскільки високі надходження єдиного соціального внеску від військовослужбовців дозволили Пенсійному фонду перестати бути дефіцитним.

У рамках реформування солідарної системи пропонується запровадити базову виплату для громадян без достатнього страхового стажу.

В ідеалі її розмір має відповідати прожитковому мінімуму. Крім того, планується повернути основний принцип солідарної системи – виплати повинні відповідати внескам.

– Пенсія буде залежати від того, скільки було внесено в солідарну систему. Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз. Ми змоделювали для вчителя, який має 40 років стажу. У нього пенсія по відношенню до нинішньої виросте десь в півтора-два рази, – пояснив міністр.

На запитання щодо можливості бюджету забезпечити такі виплати Улютін підкреслив, що солідарна система повинна “сама себе збалансувати”.

Для цього планується посилити адміністрування ЄСВ та відмовитися від спецпенсій на користь професійних, які виплачуватимуться не з солідарної системи, а за рахунок відрахувань у окремі фонди.

На скільки зросте мінімальна пенсія

Після впровадження такої моделі мінімальні пенсії учасників солідарної системи мають зрости щонайменше до 6 тис. грн.

– У цій моделі наша пропозиція, що ми менше як 6 тис. платити нікому не будемо… Для людей в солідарній системі. Для великого пласту бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей – третина пенсіонерів, – додав Улютін.

Перший етап пенсійної реформи може бути запроваджений цього чи наступного року. На завершення перезавантаження пенсійної системи може знадобитися 13 років.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні складає 6 544,62 грн, тоді як на 1 жовтня 2025 року він становив 6 436,79 грн. Для працюючих пенсіонерів середні виплати зросли на 90 грн.

