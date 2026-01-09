Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів російської компанії 1С.

Заборона використання 1С: що відомо

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) внесла в перелік забороненого до використання програмного забезпечення дуже популярні раніше на українському ринку програмні продукти компанії 1С, зокрема різновиди програм 1C: Бухгалтерія для України, 1C: Підприємство, 1С: Торгівля і Склад для України.

Як йдеться у повідомлені на сайті Держспецзв’язку 9 січня, таке рішення ухвалено 6 січня на підставі санкційного указу президента №601 від 2 вересня 2024 року.

– Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ, – пояснили у Держспецзв’язку.

Варто зазначти, що санкції проти російських IT-компаній і пов’язаних із ними українських юридичних осіб, зокрема щодо постачальників популярних ERP-систем ТОВ 1С, ТОВ Парус та інших, Україна запровадила ще у 2017 році.

Утім, обмеження використання 1С стосувалося лише державних структур, які мали перейти на новий бухгалтерський продукт із 2018 року.

Всього у переліку від 9 січня 27 позицій, у тому числі також ‘UA-Бюджет, BAS ERP та 1С: Зарплата і Кадри.