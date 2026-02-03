Українські підприємці вже можуть подавати заявки на участь в урядовій програмі енергетичної підтримки.

Про старт прийому прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила 2 лютого.

Хто отримає допомогу для ФОП для забезпечення енергонезалежності, читайте в нашому матеріалі.

Програма підтримки ФОП до 15 000 гривень: що відомо

Ініціатива покликана допомогти бізнесу частково покрити витрати та продовжувати роботу в умовах складної ситуації з енергопостачанням. Податися на допомогу можуть представники малого та середнього бізнесу, які працюють у соціально важливих сферах. Зокрема аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності.

Зокрема, діє програма енергетичної підтримки для ФОПів – це швидкий антикризовий механізм для малого бізнесу. Підприємці другої та третьої груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну виплату в розмірі від 7 500 до 15 000 гривень, залежно від кількості працівників.

На засіданні Кабінету міністрів був ухвалений пакет заходів підтримки, до якого входить одноразова грошова допомога для представників малого бізнесу, які працюють у соціально важливих сферах.

Хто зможе отримати допомогу ФОП 2026:

заклади харчування;

аптеки;

кав’ярні;

продуктові магазини;

пекарні;

інші підприємства першої необхідності.

Підприємці (ФОПи) 2–3 груп зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 гривень, залежно від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного співробітника.

Допомога надається одноразово і залежить від кількості працівників, за яких сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Розмір виплати варіюється від 7 500 до 15 000 гривень.

1 працівник – 7 500 грн;

2 працівники – 9 000 грн;

3 працівники – 10 500 грн;

4 працівники – 12 000 грн;

5 працівників – 13 500 грн;

6 і більше – 15 000 грн.

Отримані кошти можна використати на:

придбання та ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання;

купівлю пального для генераторів;

оплату електричної енергії.

Одноразова грошова допомога для ФОП: як подати заявку

Програма працює за тим самим принципом, що й гранти Власна справа. Подати заявку можна онлайн через портал Дія, у розділі Підприємництво, обравши послугу Допомога ФОП на енергостійкість.

Усі дані перевіряються автоматично, а гроші надходять на Дія.Картку через банки, що долучилися до програми: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк і monobank.

Допомога ФОП: кредит на енергообладнання для бізнесу

Також діє пільгове кредитування на енергообладнання під 0% річних. Малий, мікро- та середній бізнес може отримати до 10 млн грн у межах програми Доступні кредити 5-7-9. Відсотки банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається на строк до трьох років. Кошти дозволено витрачати на генераційне обладнання – когенераційні установки, а також дизельні, бензинові й газові генератори.

Щоб отримати фінансування, підприємець має відповідати вимогам програми 5-7-9, подати заявку до банку-партнера, пройти оцінку та дочекатися рішення.

Наразі заявки вже приймають 17 банків, інші приєднаються найближчим часом. Загалом програму реалізовуватимуть через 43 банки по країні, а звернення на енергокредити розглядатимуть у пріоритеті.

Ця енергетична підтримка дає бізнесу можливість працювати далі, зберігати робочі місця та забезпечувати громади необхідними товарами і послугами навіть під час тривалих відключень світла.

